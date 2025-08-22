На сколько подорожает хлеб в 2025 году?

Вероятно, в 2025 году хлеб в целом подорожает на 15 – 20%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Юрий Левченко Директор ООО "Киев Хлеб" На 2025 год мы видим тенденцию к удорожанию продукции. Это понятно, потому что выросли расходы, прежде всего на сырье, то есть муку, на энергоносители, заработная плата выросла.

Обратите внимание! По словам Левченко, сейчас большинство украинских пекарен работают "в минус" или на грани рентабельности.

Что будет происходить с хлебной отраслью в Украине?

Левченко говорит, что спрос на хлебы простых рецептур в тоннах вырос. Вместе с тем, снизились продажи пшеничных, булочных и сдобных изделий. Соответственно, можна сделать вывод, что уменьшается спрос на более маржинальные продукты в тоннах.

Как говорит Левченко, основные проблемы в этой области сейчас такие:

вымывание оборотных средств у перерабатывающих предприятий, которое происходит из-за снижения рентабельности производства;

сложности с логистикой;

ограниченный экспорт;

ощутимая тенизация рынка;

снижение покупательной способности граждан.

Нельзя говорить, что наш рынок полностью в тени. Речь идет о работе по упрощенной системе налогообложения, о некоторых схемах в оплате труда. Поэтому продукт, который производится и продается по ценам, ниже, чем на 20%, – это серьезная конкуренция на рынке,

– замечает Левченко.