Інфляція сповільнюється, а ціни ростуть: які продукти дорожчають найшвидше
- Ціни на продукти, напої та тютюнові вироби у виробників змінились на 18,9% у порівнянні з минулим роком.
- Гуртові ціни виробників промислової продукції зросли на 4,7% у порівнянні з липнем минулого року.
В Україні сповільнюється продовольча інфляція. Проте, вона залишається доволі високою. Зокрема, це може побачити за цінами на продукти.
Як змінились ціни виробників в Україні?
Ціни у галузі виробництва харчових продуктів, напоїв, а також тютюнових виробів зросли на 18,9% у порівнянні з липнем торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.
Зверніть увагу! В Україні ціни у сфері виробництва продуктів, напоїв та тютюнових виробів збільшились, станом на липень 2025 року, на 17,7%, порівняно з аналогічним періодом торік. За межами країни ці зміни сягнули 22,9%.
Як зростали ціни виробників промислової продукції:
- найбільше подорожчало м'ясо та м'ясні продукти, загалом на – 25,1%, в межах України – 25,4%.
- молочні продукти – ціни збільшились на 18,4%, всередині України на 19%;
- хліб, хлібобулочні, борошняні вироби – зростання склало 16,1%, в Україні – на 15,7%;
- напої подорожчали на 9,8%, в межах України збільшення сягнуло – 9,8%.
Водночас ціни виробників цукру знизились на 6,9% загалом. А в межах України це зниження сягнуло аналогічно – 6,9%.
Зауважте! Гуртові ціни виробників промислової продукції зросли на 4,7%, якщо порівнювати із липнем минулого року. Це збільшення буде відчутне "на прилавках" через декілька місяців.
Як змінились ціни на продукти в Україні?
Як показує статистика, за рік (станом на липень 2025) середні ціни на харчові продукти, а також безалкогольні напої збільшились на 22,6%. Зокрема, відчутне зростання вартості:
- м'яса та м'ясопродуктів – збільшення на 24,2%;
- вершкове масло – здорожчало на 27,8%;
- хліб і хлібопродукти – подорожчали на 16,4%.
Важливо! Цукор подешевшав на 5,4%.