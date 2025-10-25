Ценовой шок в магазинах: россияне массово отказываются от привычных продуктов
- Цены на продукты, в частности, на молочную продукцию в России резко выросли в 2025 году.
Это привело к снижению ее потребления на 2,8% в период с сентября 2024 по август 2025 года.
В России обещанное "улучшение" обернулось ценовым шоком для населения. Цены на молочную продукцию продолжают расти, заставляя россиян резко сокращать потребление.
Как растут цены на молочную продукцию?
За первые 7 месяцев 2025 года стоимость сырого молока, используемого для производства готовой продукции в России, выросла на 23,1%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Соответственно подскочили в цене и все молочные продукты:
- сливочное масло подорожало на 34% в годовом исчислении;
- сметана и молоко – на 22%;
- сыры – на 19%.
В результате с сентября 2024 года по август 2025-го продажи молочной продукции в магазинах упали на 2,8%.
При этом, по данным разведки, темпы падения спроса на "молочку" ускоряются, ведь в мае аналитики оценивали спад лишь в 1,2%.
- Больше всего сократились покупки масла и маргарина – на 11,2%;
- Продажи ультрапастеризованного молока уменьшились на 11,1%.
- Ряженка, простокваша и плавленый сыр продаются меньше на 7,1%.
Потребители все чаще переходят на растительные заменители,
– рассказывают в разведке.
Важно! Вместе с тем производители и торговые сети предупреждают, что цены на продукты вырастут еще больше в случае принятия поправок в Налоговый кодекс России, которые предусматривают новую госпошлину за внесение данных в систему маркировки молочной продукции.
На какие еще товары растут цены в России?
Также в России резко подорожали лекарства. Стоимость упаковки лекарственного средства выросла в среднем более чем на 13,6% в январе – августе 2025 года, подсчитали в российской аналитической компании DSM Group.
Вместе с тем инфляция в это же период, по данным Росстата, составила 3,95%. То есть рост цен на лекарства превысил общий показатель почти в 3,5 раза. Выросли в цене все самые популярные препараты:
- Кеторол (обезболивающее и противовоспалительное средство) – на 30%, до 55 рублей за упаковку из 10 таблеток;
- Нафазолин (капли для носа) – на 25%, до 62 рублей за флакон объемом 15 миллилитров;
- Дротаверин (Но-шпа) – на 15%, до 462 рублей за упаковку из 100 таблеток;
- Корвалол (25 мл) – на 14%, до 53 рублей;
- Анальгин – на 13%, до 39 рублей за 10 таблеток;;
- Активированный уголь - на 10%, до 20 рублей.
Стоит знать! С начала 2025 года особенно также подорожали средства, которые не входят в список важнейших лекарственных препаратов.
Как будут расти цены в дальнейшем?
В то же время в России готовятся к новому удару по кошелькам граждан, поскольку правительство планирует повысить налог на добавленную стоимость. Министерство финансов РФ подало в правительство проект бюджета на 2026 – 2028 годы, где предусмотрен рост ставки НДС с нынешних 20% до 22%.
Такое решение фактически означает, что заплатит за него не бизнес, а рядовые россияне. Ведь предприниматели традиционно перекладывают дополнительные налоговые расходы в стоимость товаров и услуг. Это неизбежно приведет к новому скачку цен и усилению инфляции.
Эксперты уже предупреждают о подорожании продуктов сразу после введения изменений. Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал повышение НДС "самой неприятной налоговой новацией" для бизнеса и населения, которая лишь усугубит экономические проблемы страны.