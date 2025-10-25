Ціновий шок у магазинах: росіяни масово відмовляються від звичних продуктів
- Ціни на продукти, зокрема, на молочну продукцію в Росії різко зросли у 2025 році.
Це призвело до зниження її споживання на 2,8% у період з вересня 2024 по серпень 2025 року.
У Росії обіцяне "покращення" обернулося ціновим шоком для населення. Ціни на молочну продукцію продовжують зростати, змушуючи росіян різко скорочувати споживання.
Як ростуть ціни на молочну продукцію?
За перші 7 місяців 2025 року вартість сирого молока, що використовується для виробництва готової продукції у Росії, зросла на 23,1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Відповідно підскочили у ціні й усі молочні продукти:
- вершкове масло здорожчало на 34% у річному розрахунку;
- сметана й молоко – на 22%;
- сири – на 19%.
У результаті з вересня 2024 року по серпень 2025-го продажі молочної продукції в магазинах впали на 2,8%.
При цьому, за даними розвідки, темпи падіння попиту на "молочку" прискорюються, адже у травні аналітики оцінювали спад лише в 1,2%.
- Найбільше скоротилися покупки масла й маргарину – на 11,2%;
- Продажі ультрапастеризованого молока зменшилися на 11,1%.
- Ряжанка, простокваша та плавлений сир продаються менше на 7,1%.
Споживачі дедалі частіше переходять на рослинні замінники,
– розповідають у розвідці.
Важливо! Разом з тим виробники та торгові мережі попереджають, що ціни на продукти зростуть ще більше у разі ухвалення поправок до Податкового кодексу Росії, які передбачають нове держмито за внесення даних у систему маркування молочної продукції.
На які ще товари ростуть ціни в Росії?
Також у Росії різко здорожчали ліки. Вартість упаковки лікарського засобу зросла в середньому на понад 13,6% у січні – серпні 2025 року, підрахували в російській аналітичній компанії DSM Group.
Разом з тим інфляція у у це же період, за даними Росстату, склала 3,95%. Тобто зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 раза. Зросли в ціні усі найпопулярніші препарати:
- Кеторол (знеболювальний і протизапальний засіб) – на 30%, до 55 рублів за упаковку з 10 таблеток;
- Нафазолін (краплі для носа) – на 25%, до 62 рублів за флакон об’ємом 15 мілілітрів;
- Дротаверин (Но-шпа) – на 15%, до 462 рублів за упаковку зі 100 таблеток;
- Корвалол (25 мл) – на 14%, до 53 рублів;
- Анальгін – на 13%, до 39 рублів за 10 таблеток;;
- Активоване вугілля — на 10%, до 20 рублів.
Варто знати! З початку 2025 року особливо також здорожчали засоби, які не входять до списку найважливіших лікарських препаратів.
Як зростатимуть ціни надалі?
Водночас у Росії готуються до нового удару по гаманцях громадян, оскільки уряд планує підвищити податок на додану вартість. Міністерство фінансів РФ подало до уряду проєкт бюджету на 2026 – 2028 роки, де передбачено зростання ставки ПДВ із нинішніх 20% до 22%.
Таке рішення фактично означає, що заплатить за нього не бізнес, а пересічні росіяни. Адже підприємці традиційно перекладають додаткові податкові витрати у вартість товарів і послуг. Це неминуче призведе до нового стрибка цін і посилення інфляції.
Експерти вже попереджають про подорожчання продуктів одразу після запровадження змін. Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін назвав підвищення ПДВ "найнеприємнішою податковою новацією" для бізнесу та населення, яка лише поглибить економічні проблеми країни.