В Украине растут цены на прошлогодний картофель: что происходит на рынке

В Украине начал дорожать прошлогодний картофель, хотя его стоимость все еще заметно ниже, чем год назад. Причиной стали сезонное сокращение запасов и дефицит качественной продукции на рынке.

Запасы сокращаются, а цены растут

На украинском рынке прошлогоднего картофеля зафиксировали очередное повышение цен. Как сообщают аналитики проекта EastFruit со ссылкой на участников рынка, тенденция к подорожанию начала формироваться еще в начале прошлой недели.

По состоянию на сегодня производители реализуют картофель урожая 2025 года по цене от 6 до 12 гривен за килограмм в зависимости от качества, сорта и объемов партии. Это примерно на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

По словам операторов рынка, производителям удается поднимать цены благодаря сезонному сокращению предложения при относительно стабильном спросе.

Качественного картофеля не хватает

Дополнительным фактором роста стоимости стала нехватка качественной продукции. Оптовые компании все чаще сообщают о трудностях с формированием крупных товарных партий.

На рынке отмечают, что доля некондиционного картофеля в этом сезоне остается довольно высокой. Из-за этого покупателям сложнее найти продукцию необходимого качества, а поставщикам – обеспечить стабильные объемы продаж.

Именно дефицит качественного картофеля подталкивает цены вверх даже несмотря на приближение нового сезона.

Несмотря на подорожание картофель дешевле, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее повышение стоимости, прошлогодний картофель в Украине все еще продается значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года.

По оценкам рынка, нынешние цены почти на 60% ниже прошлогодних показателей. В то же время операторы не исключают дальнейшего подорожания продукции.

Причина – быстрое сокращение запасов в хозяйствах населения и уменьшение количества качественного картофеля, доступной для продажи. Если тенденция сохранится, рынок может увидеть новый рост цен уже в ближайшее время.

