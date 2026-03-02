Мировые цены на пшеницу выросли: погода и война США против Ирана толкают стоимость вверх

На прошлой неделе биржевые котировки пшеницы в США продолжили рост на фоне засухи в ключевых аграрных регионах и обострения ситуации вокруг Ирана. В то же время аналитики прогнозируют, что после снижения геополитического напряжения цены могут быстро пойти вниз.

Война США против Ирана повлияла на цену пшеницы

На прошлой неделе на американских биржах сохранялся спекулятивный рост цен на пшеницу, вызванный жаркой и сухой погодой в основных регионах ее выращивания в США, сообщает GrainTrade. Дополнительным фактором подорожания стали ожидания возможных ударов США по Ирану, что в пятницу подтолкнуло котировки еще на 2,2 – 3,9%.

Читайте также Потери элеваторов из-за войны составили 13 миллионов тонн: есть ли дефицит хранилищ

Всего за месяц цены на пшеницу повысились на 4 – 11,9% благодаря активизации спекулятивного спроса. Однако эксперты ожидают быстрой коррекции рынка после уменьшения геополитического напряжения, особенно учитывая прогнозы улучшения погодных условий в США.

В пятницу мартовские фьючерсы продемонстрировали рост на ведущих биржах:

SRW-пшеница в Чикаго подорожала на 3,4% – до 217,25 доллара США за тонну (плюс 11,9% за месяц);

HRW-пшеница в Канзас-Сити выросла на 3,9% – до 210,5 доллара США за тонну (плюс 6,7%);

HRS-пшеница в Миннеаполисе прибавила 2,7% – до 220,2 доллара США за тонну (плюс 4%);

пшеница на бирже Euronext в Париже поднялась на 2,2% – до 197,5 евро за тонну (233,3 доллара США за тонну), что на 3,9% больше за месяц.

Какие еще факторы способствовали росту мировых цен?

Активность инвестиционных фондов также поддержала рынок. Крупные фонды сократили чистую короткую позицию по пшенице в Чикаго с 50 740 контрактов во вторник до 17 297 контрактов в пятницу – это самый низкий показатель с октября 2022 года. В то же время в Канзасе специализированные фонды сформировали наибольшую чистую длинную позицию с августа 2023 года, увеличив ее на 14 813 контрактов, что свидетельствует о повышенном интересе спекулянтов к регионам с засушливыми условиями.

В Украине на прошлой неделе экспортные закупочные цены также выросли. Продовольственная пшеница подорожала еще на 50 гривен за тонну – до 10 600 – 10 700 гривен за тонну (216 – 220 долларов США за тонну), а фуражная – до 10 300 – 10 350 гривен за тонну (209 – 211 долларов США за тонну) с доставкой до черноморских портов. Рост поддержали мировые биржевые тенденции.

Впрочем, дальнейшее повышение цен на украинскую пшеницу может быть ограниченным из-за подорожания морского фрахта, вызванное перекрытием Ираном Ормузского пролива. Поэтому участники рынка не ожидают длительного роста котировок.

Цены на сою взлетели до максимума за 20 месяцев: рынок ждет решения США