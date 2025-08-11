Рекордные урожаи понизили цены на рис на мировых рынках до рекордных отметок за 8 лет. Фактически с 2023 – 2024 годов ситуация на рынке риса перевернулась с ног на голову.

Почему рис стремительно дешевеет в мире?

Мировые цены на рис, которые в течение 2023-2024 годах находились на рекордных высотах, на прошлой неделе обвалились до восьмилетнего минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Причиной стали рекордные урожаи и отмена запрета на экспорт из Индии.

Читайте также Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку из-за неуместных шуток о рисе

На биржах цена эталонного азиатского риса (тайский белый рис 5%) упала до 372,5 долларов за тонну, что является самым низким показателем с 2017 года.

Обратите внимание! Резкое снижение стало полной противоположностью ситуации в начале 2024 года, когда цены на рис подскочили до максимума с 2008-го после серии экспортных ограничений со стороны Индии. Тогда это вызвало панические закупки среди потребителей и побудило другие страны-производители к протекционистским шагам.

По мнению сотрудника Сельскохозяйственного университета имени профессора Джаяшанкара Теланганы Самаренду Моханти, все просто: запасов слишком много. "В прошлом году Индия собрала рекордный урожай. А нынешний урожай обещает быть еще большим".

Это наложилось на мощное производство в Таиланде и Вьетнаме, что вывело мировой объем производства риса на исторический максимум в этом маркетинговом году,

– говорит аналитик Оскар Чакра из Rabobank.

В то же время спрос снизился. Индонезия, один из крупнейших импортеров, завезла основные объемы еще в прошлом году и в этом году пока не вернулась на рынок. Филиппины ввели запрет на импорт до октября, чтобы защитить внутренние цены во время главного сбора урожая.

Я вижу еще около 10% потенциала падения. Покупателей просто нет. Мы входим в фазу низких цен на сырье,

– говорит Моханти.

Важно! По его мнению, пока не видно, чтобы тенденция изменилась в ближайшие два года, если только не произойдет войны или другого серьезного потрясения.