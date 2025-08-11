Вартість рису на світових ринках впала до 8-річного мінімуму: чому це сталось
- Ціни на рис впали до найнижчого рівня з 2017 року через рекордні врожаї та скасування заборони на експорт з Індії.
- Світове виробництво рису досягло історичного максимуму, тоді як попит знизився, що призвело до очікуваного продовження фази низьких цін.
Рекордні врожаї понизили ціни на рис на світових ринках до рекордних позначок за 8 років. Фактично з 2023 – 2024 років ситуація на ринку рису перевернулася з ніг на голову.
Чому рис стрімко дешевшає у світі?
Світові ціни на рис, які протягом 2023-2024 роках перебували на рекордних висотах, минулого тижня обвалилися до восьмирічного мінімуму, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. Причиною стали рекордні врожаї та скасування заборони на експорт з Індії.
На біржах ціна еталонного азійського рису (тайський білий рис 5%) впала до 372,5 доларів за тонну, що є найнижчим показником з 2017 року.
Зверніть увагу! Різке зниження стало повною протилежністю ситуації на початку 2024 року, коли ціни на рис підскочили до максимуму з 2008-го після серії експортних обмежень з боку Індії. Тоді це спричинило панічні закупівлі серед споживачів і спонукало інші країни-виробники до протекціоністських кроків.
На думку співробітника Сільськогосподарського університету імені професора Джаяшанкара Телангани Самаренду Моханті, усе просто: запасів надто багато. "Торік Індія зібрала рекордний врожай. А нинішній урожай обіцяє бути ще більшим".
Це наклалося на потужне виробництво в Таїланді та В'єтнамі, що вивело світовий обсяг виробництва рису на історичний максимум у цьому маркетинговому році,
– говорить аналітик Оскар Чакра з Rabobank.
Водночас попит знизився. Індонезія, один із найбільших імпортерів, завезла основні обсяги ще торік і цього року поки що не повернулася на ринок. Філіппіни ввели заборону на імпорт до жовтня, щоб захистити внутрішні ціни під час головного збору врожаю.
Я бачу ще близько 10% потенціалу падіння. Покупців просто немає. Ми входимо у фазу низьких цін на сировину,
– говорить Моханті.
Важливо! На його думку, поки не видно, щоб тенденція змінилася в найближчі два роки, якщо тільки не станеться війни чи іншого серйозного потрясіння.