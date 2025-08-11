Чому рис стрімко дешевшає у світі?

Світові ціни на рис, які протягом 2023-2024 роках перебували на рекордних висотах, минулого тижня обвалилися до восьмирічного мінімуму, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. Причиною стали рекордні врожаї та скасування заборони на експорт з Індії.

На біржах ціна еталонного азійського рису (тайський білий рис 5%) впала до 372,5 доларів за тонну, що є найнижчим показником з 2017 року.

Зверніть увагу! Різке зниження стало повною протилежністю ситуації на початку 2024 року, коли ціни на рис підскочили до максимуму з 2008-го після серії експортних обмежень з боку Індії. Тоді це спричинило панічні закупівлі серед споживачів і спонукало інші країни-виробники до протекціоністських кроків.

На думку співробітника Сільськогосподарського університету імені професора Джаяшанкара Телангани Самаренду Моханті, усе просто: запасів надто багато. "Торік Індія зібрала рекордний врожай. А нинішній урожай обіцяє бути ще більшим".

Це наклалося на потужне виробництво в Таїланді та В'єтнамі, що вивело світовий обсяг виробництва рису на історичний максимум у цьому маркетинговому році,

– говорить аналітик Оскар Чакра з Rabobank.

Водночас попит знизився. Індонезія, один із найбільших імпортерів, завезла основні обсяги ще торік і цього року поки що не повернулася на ринок. Філіппіни ввели заборону на імпорт до жовтня, щоб захистити внутрішні ціни під час головного збору врожаю.

Я бачу ще близько 10% потенціалу падіння. Покупців просто немає. Ми входимо у фазу низьких цін на сировину,

– говорить Моханті.

Важливо! На його думку, поки не видно, щоб тенденція змінилася в найближчі два роки, якщо тільки не станеться війни чи іншого серйозного потрясіння.