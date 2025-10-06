Что толкает цены на сало вверх: какая стоимость в магазинах Украины
- Цены на сало в Украине растут из-за внутренних факторов и военных обстрелов.
- В магазинах цены на сало колеблются от 218,35 до 289 гривен за килограмм.
В Украине продолжают расти цены на сало. В повышении цен виноват целый ряд факторов, которые не предвещают удешевления в ближайшее время.
Почему сало и свинина продолжают дорожать?
По меньшей мере последние 3 года цены на свинину и, в частности, на сало не останавливают свой рост. Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что у этого подорожания есть конкретные причины.
Цены на сало и свинину растут из-за нехватки поголовья животных. На сегодня можно отметить, что поголовье меньше на -5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обратите внимание! Также аналитик отметил, что, к сожалению, кроме внутренней ситуации, также есть существенное влияние на цены и из-за постоянных обстрелов областей, которые приближены к военным действиям.
Согласно данным "Минфина", в магазинах Украины установились такие цены на сало:
- Megamarket 225 гривен за килограмм;
- Novus 289 гривен за килограмм;
- АТБ 218,35 гривны за килограмм;
- Varus 219,90 гривны за килограмм.
На Харьковщине погибли 13 тысяч свиней из-за атаки российских дронов
В результате атаки российских дронов на свинокомплекс в Харьковской области погибли 13 тысяч свиней.
Пожар уничтожил 8 зданий на площади 13,6 тысяч квадратных метров, пострадал сотрудник предприятия.
К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель общины.