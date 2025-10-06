В Украине продолжают расти цены на сало. В повышении цен виноват целый ряд факторов, которые не предвещают удешевления в ближайшее время.

Почему сало и свинина продолжают дорожать?

По меньшей мере последние 3 года цены на свинину и, в частности, на сало не останавливают свой рост. Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что у этого подорожания есть конкретные причины.

Максим Гопка Аналитик "УКАБ" Цены на сало и свинину растут из-за нехватки поголовья животных. На сегодня можно отметить, что поголовье меньше на -5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обратите внимание! Также аналитик отметил, что, к сожалению, кроме внутренней ситуации, также есть существенное влияние на цены и из-за постоянных обстрелов областей, которые приближены к военным действиям.

Согласно данным "Минфина", в магазинах Украины установились такие цены на сало:

Megamarket 225 гривен за килограмм;

Novus 289 гривен за килограмм;

АТБ 218,35 гривны за килограмм;

Varus 219,90 гривны за килограмм.

