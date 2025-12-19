Соя дорожает в мире: Китай купил у США только половину обещанного объема

Цены на сою в мире растут из-за ряда факторов, одним из главных из которых являются малые объемы закупки Китаем в США. Вместо 12 миллионов законтрактованных тонн Китай купил лишь чуть больше половины.

В чем причина роста цен на сою?

Благоприятная погода в Южной Америке и низкие темпы продаж из США в Китай усиливают давление на котировки сои в Чикаго, которые падают уже более месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Отмечается, что январские фьючерсы на сою на СВОТ с начала недели снизились еще на 2%, до 386,6 доллара за тонну (-8% за месяц) под давлением фактических данных по экспортным продажам в Китай.

По состоянию на 27 ноября экспортные продажи сои из США составили 21,829 миллиона тонн, что на 39,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что в Китай продано менее 5 миллионов тонн сои, хотя участники рынка считают реальные объемы значительно выше. Кроме того, почти 3 миллиона тонн американской сои были проданы с пометкой "неизвестный пункт назначения", и такие партии могут быть перенаправлены на китайский рынок во время отгрузки.

Китай не покупает сою

По оценке Bloomberg, Китай законтрактовал не менее 7 миллионов тонн сои из США в течение последних двух недель, но не выполнил данное чиновникам США обещание приобрести 12 миллионов тонн американской сои до конца 2025 года.

Китайские компании Sinograin и Cofco потенциально могут ускорить темпы импорта. Закупки происходят на фоне распродажи значительных объемов сои из государственных резервов Китая, что позволяет освободить складские мощности для новых поставок из США.

Рынки зерна и американские фермеры внимательно следят за развитием ситуации из-за ограниченной прозрачности договоренностей, достигнутых после встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в конце октября. Китай официально так и не обнародовал детали соглашения с США, что добавляет неопределенности относительно графиков и механизмов выполнения обязательств.

Путаницы добавляют и различные дедлайны, озвученные американскими чиновниками. Сначала в США заявляли, что целевой объем будет достигнут до конца года, однако впоследствии прозвучала информация, что закупки могут продолжаться до конца февраля - периода, когда сезонно растет импорт сои из Бразилии.

Если благоприятная погода в Бразилии сохранится, то уже в конце января на рынок начнет поступать дешевая бразильская соя, что еще больше усилит давление на котировки.

