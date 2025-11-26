Цены на сою растут вместе со спросом

Сейчас происходит дальнейший рост цен на сою, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Этому способствовали высокий спрос на украинскую сою на экспортном направлении, а также определенное налаживание возмещения экспортной пошлины аграриям.

Цены спроса на условиях СРТ-порт выросли до 415 – 425 долларов за тонну и иногда достигали 430 долларов за тонну на тех же условиях. Экспорт в Евросоюз в ноябре существенно вырос – за 20 дней указанного месяца в данном направлении было поставлено около 126 тысяч тонн (22 тысяч тонн за этот же период октября).

Сохранение высокой конкуренции за сою на внутреннем рынке вместе с ограниченным предложением тоже поддерживало цены в секторе. За неделю цены спроса переработчиков выросли на 200 – 300 гривен за тонну, а в некоторых областях – на 500 гривен за тонну.

