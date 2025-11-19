Еще один шаг к возврату пошлин производителям сои и рапса
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о внесении изменений в статью 1-1 Закона Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур", сообщает 24 Канал со ссылкой на ВАР. Документ предусматривает возврат аграриям средств, уплаченных в виде экспортных пошлин на сою и рапс.
Законопроект поддержали народные депутаты от большинства парламентских фракций, с которыми работала экспертная рабочая группа разработчиков. Такая широкая поддержка существенно повышает шансы документа на успешное прохождение в парламенте.
Согласно пояснительной запиской к документу, законопроектом (№14226) предусматривается, что вывозная пошлина, которая была уплачена в период с 4 сентября 2025 субъектами хозяйствования, которые в соответствии с этой статьей освобождаются от его уплаты, считается излишне уплаченной и возвращается в порядке, определенном статьей 301 Таможенного кодекса Украины и статьей 43 Налогового кодекса Украины.
Главным условием, согласно законопроекту, является наличие заключения о происхождении товара, выданного "Торгово-промышленной палатой Украины" или региональной торгово-промышленной палатой, подтверждающего собственное выращивание соответствующих товаров.
