Ще один крок до повернення мит виробникам сої та ріпаку

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону про внесення змін до статті 1-1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", повідомляє 24 Канал із посиланням на ВАР. Документ передбачає повернення аграріям коштів, сплачених у вигляді експортних мит на сою та ріпак.

Читайте також Українська соя подорожчала, однак лишається найдешевшою у світі

Законопроєкт підтримали народні депутати від більшості парламентських фракцій, з якими працювала експертна робоча група розробників. Така широка підтримка суттєво підвищує шанси документа на успішне проходження у парламенті.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, законопроєктом (№14226) передбачається, що вивізне мито, яке було сплачене у період з 4 вересня 2025 року суб'єктами господарювання, які відповідно до цієї статті звільняються від його сплати, вважається надмірно сплаченим та повертається у порядку, визначеному статтею 301 Митного кодексу України та статтею 43 Податкового кодексу України.

Головною умовою, згідно з законопроєктом, є наявність висновку про походження товару, виданого "Торгово-промисловою палатою України" або регіональною торгово-промисловою палатою, що підтверджує власне вирощування відповідних товарів.

Китай відмовляється купувати сою у США попри торгові домовленості