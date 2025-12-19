Соя дорожчає у світі: Китай купив у США лише половину обіцяного обсягу

Ціни на сою у світі зростають через низку чинників, одним з найголовніших з яких є малі обсяги закупівлі Китаєм у США. Замість 12 мільйонів законтрактованих тонн Китай купив лише трохи більше як половину.

У чому причина росту цін на сою?

Сприятлива погода у Південній Америці та низькі темпи продажу зі США до Китаю посилюють тиск на котирування сої в Чикаго, які падають вже понад місяць, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Зазначається, що січневі ф'ючерси на сою на СВОТ з початку тижня знизилися ще на 2%, до 386,6 долара за тонну (-8% за місяць) під тиском фактичних даних щодо експортних продажів до Китаю.

Станом на 27 листопада експортні продажі сої зі США склали 21,829 мільйона тонн, що на 39,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністерство сільського господарства США повідомляє, що до Китаю продано менше ніж 5 мільйонів тонн сої, хоча учасники ринку вважають реальні обсяги значно вищими. Крім того, майже 3 мільйони тонн американської сої були продані з позначкою "невідомий пункт призначення", і такі партії можуть бути перенаправлені на китайський ринок під час відвантаження.

Китай не купує сою

За оцінкою Bloomberg, Китай законтрактував щонайменше 7 мільйонів тонн сої зі США протягом останніх двох тижнів, але не виконав дане урядовцям США обіцяння придбати 12 мільйонів тонн американської сої до кінця 2025 року.

Китайські компанії Sinograin та Cofco потенційно можуть прискорити темпи імпорту. Закупівлі відбуваються на тлі розпродажу значних обсягів сої з державних резервів Китаю, що дозволяє звільнити складські потужності для нових постачань із США.

Ринки зерна і американські фермери уважно стежать за розвитком ситуації через обмежену прозорість домовленостей, досягнутих після зустрічі президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна наприкінці жовтня. Китай офіційно так і не оприлюднив деталі угоди зі США, що додає невизначеності щодо графіків і механізмів виконання зобов'язань.

Плутанини додають і різні дедлайни, озвучені американськими посадовцями. Спочатку у США заявляли, що цільовий обсяг буде досягнутий до кінця року, однак згодом пролунала інформація, що закупівлі можуть тривати до кінця лютого — періоду, коли сезонно зростає імпорт сої з Бразилії.

Якщо сприятлива погода в Бразилії збережеться, то вже наприкінці січня на ринок почне поступати дешева бразильська соя, що ще більше посилить тиск на котирування.

