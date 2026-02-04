В Украине дорожает столовая свекла: фермеры сдерживают продажи в ожидании более высоких цен

На украинском рынке на этой неделе зафиксирован рост цен на столовую свеклу на фоне активизации спроса. Часть производителей временно приостановила реализацию качественной продукции, рассчитывая на дальнейшее подорожание.

Столовая свекла подорожала

На текущей неделе в Украине сформировалась тенденция к росту цен на столовую свеклу, сообщают аналитики проекта EastFruit. Участники рынка связывают подорожание с заметным повышением торговой активности в этом сегменте, тогда как многие хозяйства воздерживаются от продажи свеклы высокого качества, ожидая дальнейшего роста стоимости.

Читайте также Тепличные огурцы в Украине подорожали: что толкает цены вверх

Сейчас украинские производители отгружают столовую свеклу по ценам от 6 до 11 гривен за килограмм, или от 0,14 до 0,25 доллара США за килограмм. В среднем это приблизительно на 15 процентов дороже, чем неделей ранее.

Повышать отпускные цены аграриям позволяет сразу несколько факторов. Прежде всего речь идет о росте спроса: свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные торговые сети. В то же время предложение на рынке остается ограниченным, ведь часть хозяйств сознательно сдерживает продажи в ожидании дальнейшего подорожания.

Обратите внимание! Несмотря на текущий рост, цены на столовую свеклу в Украине все еще в среднем на 47 процентов ниже, чем в этот же период прошлого года. В то же время участники рынка не исключают, что нынешний тренд может иметь временный характер. Дальнейшее повышение цен может стимулировать фермеров активнее продавать продукцию из хранилищ, что способно увеличить предложение и, в конце концов, снова снизить цены.

Цены на морковь в Украине растут уже 2-ю неделю подряд: какая причина подорожания?