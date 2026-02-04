Столовая свекла подорожала

На текущей неделе в Украине сформировалась тенденция к росту цен на столовую свеклу, сообщают аналитики проекта EastFruit. Участники рынка связывают подорожание с заметным повышением торговой активности в этом сегменте, тогда как многие хозяйства воздерживаются от продажи свеклы высокого качества, ожидая дальнейшего роста стоимости.

Читайте также Тепличные огурцы в Украине подорожали: что толкает цены вверх

Сейчас украинские производители отгружают столовую свеклу по ценам от 6 до 11 гривен за килограмм, или от 0,14 до 0,25 доллара США за килограмм. В среднем это приблизительно на 15 процентов дороже, чем неделей ранее.

Повышать отпускные цены аграриям позволяет сразу несколько факторов. Прежде всего речь идет о росте спроса: свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные торговые сети. В то же время предложение на рынке остается ограниченным, ведь часть хозяйств сознательно сдерживает продажи в ожидании дальнейшего подорожания.

Обратите внимание! Несмотря на текущий рост, цены на столовую свеклу в Украине все еще в среднем на 47 процентов ниже, чем в этот же период прошлого года. В то же время участники рынка не исключают, что нынешний тренд может иметь временный характер. Дальнейшее повышение цен может стимулировать фермеров активнее продавать продукцию из хранилищ, что способно увеличить предложение и, в конце концов, снова снизить цены.

Цены на морковь в Украине растут уже 2-ю неделю подряд: какая причина подорожания?