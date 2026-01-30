Почему в очередной раз растут цены на морковь?

В Украине производители моркови уже вторую неделю подряд повышают цены на качественную продукцию, сообщает EastFruit. Как отмечают аналитики, ключевыми факторами подорожания остаются высокий спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей, а также ограниченное предложение моркови надлежащего качества.

На данный момент продажи моркови осуществляются в ценовом диапазоне от 8 до 14 гривен за 1 килограмм, что соответствует 0,19–0,33 доллара США за 1 килограмм. В среднем это на 26 процентов дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели. В то же время часть фермеров, которые имеют оборудованные хранилища, сдерживает реализацию продукции, ожидая дальнейшего роста цен.

Несмотря на текущее подорожание, морковь на украинском рынке все еще продается в среднем на 63 процента дешевле, чем в этот же период прошлого года. Эксперты связывают такую ситуацию с проблемами хранения, с которыми столкнулись многие хозяйства из-за ухудшения качества урожая. Причиной стали неблагоприятные погодные условия во время уборки моркови осенью 2025 года.

