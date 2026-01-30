Тепличные огурцы в Украине подорожали: что толкает цены вверх

В Украине фиксируют рост цен на тепличные огурцы на фоне стабильно высокого спроса и ограниченного предложения. Аналитики объясняют подорожание сокращением внутреннего производства и подорожанием импорта из Турции.

Почему огурцы снова начали дорожать?

Стабильно высокий спрос на тепличные огурцы в Украине, а также существенное сокращение предложения этой продукции стимулируют рост цен, сообщают аналитики EastFruit. Сейчас лишь единичные украинские тепличные комбинаты реализуют овощи, тогда как основное предложение на внутреннем рынке формируют импортные огурцы турецкого производства.

Читайте также Цены на картофель в Украине пошли вверх после длительной паузы

Сегодня продавцы предлагают тепличные огурцы огурцы по ценам от 120 до 150 гривен за килограмм, что соответствует 2,81 – 3,51 доллару за килограмм. В среднем это на 10 процентов дороже, чем неделей ранее.

Участники рынка связывают подорожание с повышением цен на огурцы непосредственно в Турции, которая традиционно является основным поставщиком тепличных овощей в Украину в зимний период. Кроме того, на этой неделе импортная продукция поступала небольшими партиями, а часть оптовых компаний отказывается работать с турецкими огурцами из-за низкого качества.

Обратите внимание! Специалисты отмечают, что сейчас тепличные огурцы в Украине продаются в среднем на 61 процент дороже, чем в конце января 2025 года. В то же время большинство участников рынка считают такую ценовую ситуацию временной и не исключают стабилизации уже на следующей неделе после нормализации поставок из Турции.

Цены на морковь в Украине растут уже 2-ю неделю подряд: какова причина подорожания?