Стоимость тепличных огурцов на украинском плодоовощном рынке заметно снизилась. Этому поспособствовал фактор благоприятных погодных условий.

Почему огурцы на рынках начали дешеветь?

С наступлением осени на рынке тепличных огурцов в Украине наблюдается не совсем типичная ситуация, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Представители тепличных комбинатов были вынуждены начать снижать отпускные цены на свою продукцию под влиянием существенного увеличения предложения этих овощей на рынке.

Читайте также Консервация огурцов актуальна: сколько стоит засолить банку

Обратите внимание! При этом продавцы отмечали, что торговая активность в этом сегменте оставалась достаточно сдержанной. По данным ежедневного мониторинга проекта, в конце первой недели сентября этого года цены на тепличные огурцы на внутреннем рынке страны снизились в среднем на 16% и установились на уровне 20 – 40 гривен за килограмм (48 – 97 центов за килограмм).

Продавцы отмечают, что снижение цен на тепличные огурцы в этом сезоне стало достаточно ожидаемым, поскольку с каждым днем продолжает расти предложение огурцов второго оборота, тогда как спрос на продукцию остается на достаточно низком уровне.

Существенному росту предложения данной продукции на рынке прежде всего способствуют благоприятные погодные условия, которые установились практически на всей территории Украины. В этом случае избежать ценового спада тепличным комбинатам не удалось, даже несмотря на значительное снижение конкуренции со стороны огурцов из открытого грунта.

Важно! Эксперты отмечают, что сейчас цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 27% ниже, чем в начале сентября прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают изменения рыночной ситуации в данном сегменте уже в ближайшее время.

Какие цены на огурцы в супермаркетах Украины?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурцы в крупных сетях супермаркетов Украины:

Огурцы гладкие, 1 килограмм

Auchan 43,80 гривны;

Metro 39,90 гривны;

Megamarket 56,40 гривны;

АТБ 38,89 гривны;

Сильпо 34,90 гривны;

Varus 39,90 гривны.

Экспорт украинских огурцов и томатов упал до минимальных объемов