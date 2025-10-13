Производители помидоров в Украине подняли цены на свою продукцию из-за повышенного спроса и ухудшения погоды. Несмотря на это помидоры пока дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, хотя и просматриваются тенденции к подорожанию.

Почему помидоры снова растут в цене?

Украинские тепличные комбинаты на прошлой неделе получили возможность начать повышать отпускные цены на имеющиеся партии помидоров, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Эту ситуацию игроки рынка связывают с достаточно существенным снижением предложения томатов на рынке, спрос на которые оставался достаточно высоким.

По словам самих производителей, выборки овощей в тепличных комбинатах заметно сократились из-за прохладной погоды, которая установилась на всей территории Украины. Так, на сегодня тепличные помидоры поступают в продажу в диапазоне 50 – 60 гривен за килограмм (1,20 – 1,57 доллара за килограмм), что в среднем на 51% дороже, чем в конце прошлой недели.

Причиной такой ситуации, по словам продавцов, является ограниченное предложение данной продукции на рынке. Большинство мелких производителей сейчас практически завершили реализацию и предлагают помидоры только мелким оптом, при этом качество такой продукции в большинстве случаев невысокое. В то же время сборы в стационарных теплицах также стали малообъемными, поэтому комбинаты отпускают овощи также небольшими партиями.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что на сегодня помидоры в Украине все же стоят в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом многие производители заявляют о своем намерении уже на следующей неделе предпринять очередные попытки повысить цены в данном сегменте, поскольку даже после подорожания спрос на томаты остается достаточно высоким.

Сколько помидоры стоят в магазине?

Согласно данным "Минфина", сейчас килограмм томатов в супермаркетах Украины можно купить по таким ценам:

Auchan 64,90 гривны за килограмм;

64,90 гривны за килограмм; Novus 64,99 гривны за килограмм;

64,99 гривны за килограмм; Megamarket 81,00 гривны за килограмм;

81,00 гривны за килограмм; АТБ 74,89 гривны за килограмм;

74,89 гривны за килограмм; Сильпо 71,50 гривны за килограмм.

