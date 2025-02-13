Земля резко подорожала: сколько стоит гектар в феврале 2025 года

В Украине с июля 2021 года действует открытый рынок земли, что позволяет продавать и покупать ее. В течение более трех лет земля постепенно дорожала.

Сколько сейчас стоит земельный пай

До начала полномасштабной войны, в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились в ориентировочно 4 раза и составляют примерно 2,5 тысячи гектаров в неделю.

Читайте также Кому в Украине можно приватизировать землю во время военного положения

В феврале средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине резко возросла и составляет 55 033 гривны за гектар. В то же время вместе с ценой падает и количество сделок купли-продажи и площадь проданной земли. Сейчас самые дорогие паи в таких областях:

в Ивано-Франковской области стоимость одного гектара в феврале в среднем составляла – 122 663 гривны;

области стоимость одного гектара в феврале в среднем составляла – 122 663 гривны; у Тернопольской области – 101 813 гривен;

области – 101 813 гривен; у Львовской области – 101 663 гривны;

области – 101 663 гривны; у Запорожской области – 88 154 гривны;

области – 88 154 гривны; у Хмельницкой области – 77 111 гривен;

области – 77 111 гривен; у Киевской области – 74 840 гривен.

Самая дешевая земля сейчас в Николаевской области, ее стоимость сейчас составляет 28 077 гривен за гектар.

Обратите внимание! До 2030 года действует правило, согласно которому, стоимость земли не может быть меньше ее нормативно-денежной оценки.