Стоимость помидоров падает: какие сейчас цены в супермаркетах

До недавнего времени цены на помидоры в Украине держались на довольно высоких отметках. Однако на прошлой неделе началось довольно ощутимое падение цены из-за ряда факторов.

Почему помидоры активно дешевеют?

Украинские производители вынуждены снижать цены на помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Стоимость будет падать даже в условиях заметного сокращения предложения этой продукции из местных тепличных комбинатов.

По словам участников рынка, подорожание этой продукции, которое наблюдалось в течение нескольких последних недель, крайне негативно сказалось на темпах сбыта в данном сегменте. Это повлекло скопление овощей на складах, качество которых продолжало стремительно ухудшаться.

Сегодня реализация основных объемов тепличных помидоров осуществляется в пределах 70 – 80 гривен за килограмм (1,66 – 1,90 доллара за килограмм), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Обратите внимание! Главной причиной негативного ценового тренда в сегменте тепличных томатов, производители называют резкое снижение спроса на эту продукцию, а также качество овощей, предлагаемых овощей. На этой неделе большинство представителей тепличных комбинатов сообщили о скором завершении уборки урожая текущего оборота.

Так, в ряде стационарных комбинатов уже проводят зачистки и предлагают к продаже остаточные партии помидоров, качество которых оценивается ниже среднего.

Эксперты отмечают, что сейчас украинские тепличные комбинаты отгружают томаты фактически по ценам прошлогоднего периода. Однако большинство производителей не исключают дальнейшего ценового снижения. По словам продавцов, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены и в дальнейшем уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.

Сколько стоят помидоры в магазинах Украины?

Согласно данным "Минфина", в крупных сетях супермаркетов сейчас сложились такие цены на томаты:

Auchan 155,10 гривны за килограмм;

155,10 гривны за килограмм; Novus 79,99 гривны за килограмм;

79,99 гривны за килограмм; Megamarket 141,90 гривны за килограмм;

141,90 гривны за килограмм; АТБ 89,89 гривны за килограмм;

89,89 гривны за килограмм; Сильпо 108,90 гривны за килограмм.

