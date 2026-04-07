Дизель подорожал на 45% за месяц: как высокие цены на топливо ударят по новому урожаю

Средние цены на дизтопливо в Украине выросли на 45% за более чем месяц войны на Ближнем Востоке. Как подорожание повлияет на аграриев, которые в основном используют дизель для полевых работ, рассказываем далее.

Насколько подорожает посевная для украинских аграриев?

Повышение цен на топливо и удобрения из-за геополитических факторов скажется на украинских аграриях, поэтому весенние работы будут для них дороже. Стоимость обработки и посева вырастет примерно на 3 тысячи гривен на гектар. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал ученый Александр Захарчук.

Смотрите также Перед Пасхой в Украине дорожает все: что будет с ценами на топливо, продукты и жилье в апреле

С начала войны в Иране прошло более месяца, а эскалация повлияла на экономики государств далеко за пределами Ближнего Востока. Среди глобальных последствий – скачок цен на нефть и топливо, что бьет по экономикам стран, которые не имеют прямого отношения к конфликту.

Влиянию подверглась и Украина, которая вынуждена импортировать топливо из-за потери собственной нефтеперерабатывающей инфраструктуры в результате российских ударов. Одним из крупнейших потребителей топлива в украинской экономике является сельское хозяйство, использующее более 25% дизтоплива и 5% бензина. Большинство дизеля – 85% – используется на полевые работы, и до 15% – на транспортировку.

Важно! По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", средние розничные цены на дизельное топливо на АЗС Украины изменились так: 27 февраля дизель в среднем стоил 61,60 гривны за литр, а 6 апреля средняя цена дизтоплива достигла 89,70 гривны за литр (+28,1 гривны или 45,6%).

Ученый Института аграрной экономики Александр Захарчук прогнозирует подорожание весенней посевной в Украине, обусловлено ростом стоимости топлива и минеральных удобрений.

Александр Захарчук Член-корреспондент НААН, заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики Посевная кампания 2026 года будет происходить в условиях усиления экономического давления на аграриев. Стоимость проведения комплекса весенне-полевых работ возрастет по сравнению с 2025 годом в среднем на 10 – 12%. Если в прошлом году весь комплекс работ стоил около 220 миллиардов гривен, то в 2026 году он может обойтись в 240 – 250 миллиардов гривен.

По расчетам эксперта по состоянию на последнюю декаду марта, расходы аграриев по итогам года могут вырасти следующим образом:

+10% на семена – до 50 миллиардов гривен;

на семена – до 50 миллиардов гривен; +15 – 20% на топливо – до 30 миллиардов гривен;

на топливо – до 30 миллиардов гривен; +15% на минеральные удобрения – до 60 – 65 миллиардов гривен;

на минеральные удобрения – до 60 – 65 миллиардов гривен; +7 – 8% на средства защиты растений – до 25 миллиардов гривен.

на средства защиты растений – до 25 миллиардов гривен. другие расходы – 80 миллиардов гривен – на уровне прошлой посевной.

По словам Александра Захарчука, из-за подорожания дизельного топлива аграрии должны будут дополнительно тратить до 1 тысячи гривен на 1 гектар, а инфляционные процессы добавят еще 10 – 12% к цене реализации топлива.

В то же время значительного подорожания материалов и техники для урожая 2026 года ожидать не стоит, говорит эксперт. Причиной является то, что существенную часть ресурсов закупили заранее – осенью и зимой 2025 года, а озимые культуры посеяли в прошлом году.

Выращенный урожай 2026 года обойдется аграриям примерно на 15% дороже, чем урожай 2025 года. Общие расходы могут составить около 650 – 680 миллиардов гривен,

– заключает Александр Захарчук.

Как отметил в комментарии 24 Каналу эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Евгений Барков, топливо является одной из базовых затрат при выращивании сельскохозяйственных культур. В общей структуре себестоимости его доля составляет 9 – 12%. Поэтому стремительный рост цены на топливо имеет существенное влияние на себестоимость производства.

Важным фактором является также подорожание удобрений. Из-за атаки России на инфраструктуру и отключения электроэнергии в Украине почти вдвое сократилось производство аммиачной селитры, говорит Евгений Барков. Вместе с проблемами с логистикой это привело к недостатку этого вида удобрения для весенней посевной до 190 тысяч тонн по состоянию на начало марта 2026 года.

Справка: отечественное производство аммиачной селитры сократилось с 1,99 миллиона тонн в 2024 – 2025 годах до 1,016 миллиона тонн в сезоне 2025 – 2026 годов.

В целом же по сравнению с 2025 годом расходы аграриев на удобрения выросли в среднем на 27 – 29% в зависимости от культуры.

Евгений Барков Координатор комитета операторов рынка удобрений УКАБ Стремительный рост цены на топливо за последний месяц более чем на 22% также имеет относительное влияние на увеличение себестоимости агропроизводства и существенное влияние на логистику. Совокупность этих факторов приводит к удорожанию весенней посевной кампании до 10%.

По итогам 2025 года потребность агросектора в минеральных удобрениях составила около 5,2 миллиона тонн, из которых около 3,3 миллиона тонн составлял импорт. По словам эксперта, если тенденция к повышению цены и уменьшение посевных площадей сохранится, аграрии будут вынуждены отказаться от внесения определенных видов удобрений.

Прогнозируемое сокращение импорта может составить до 25%.

В свою очередь, это повлечет уменьшение поступлений в государственный бюджет за счет уплаты НДС до 75 миллионов долларов США.

Чем подорожание топлива может обернуться для экономики Украины?

Наиболее уязвимыми к последствиям скачка цен на топливо являются малые и средние агропроизводители. Эксперт Александр Захарчук отмечает, что отдельные крупные агрохолдинги могут получать индивидуальные условия от поставщиков благодаря прямым контрактам. Однако для большинства малых и средних производителей цены будут формироваться рыночно.

В Украине агросектор генерирует значительную часть валютной выручки и является одним из крупнейших налогоплательщиков, поэтому любые проблемы в отрасли отражаются на поступлениях в бюджет. По оценке эксперта УКАБ Евгения Баркова, в случае падения валового сбора урожая на 20% внутренние поступления НДС могут сократиться на 15 – 18 миллиардов гривен.

Хотя часть агропродукции идет на экспорт, уменьшение операций внутри страны, например закупка топлива, удобрений, услуг элеваторов, автоматически снижает налоговую базу. Валютные поступления могут уменьшиться на 4 – 5 миллиардов долларов экспортной выручки,

– говорит эксперт УКАБ.

Падение урожая выльется в рост себестоимости единицы продукции, что может привести к падению чистой прибыли агропроизводителей и перерабатывающих предприятий на 30 – 40%. Среди последствий – сокращение штата работников, что приведет к:

уменьшению отчислений ЕСВ и военного сбора;

снижению способности платить минимальное налоговое обязательство;

пересмотру условий уплаты арендной платы.

По оценке Евгения Баркова, прямые и косвенные потери бюджета от падения урожая на 20% могут составить от 35 до 45 миллиардов гривен в течение маркетингового года.

Как государство оценивает влияние повышения цен на топливо на агросектор?