Пользуясь дефицитом ракет-перехватчиков, Москва запускает на Украину рои дронов, чтобы еще больше истощить ее ПВО. Об этом пишет The Sunday Times.
Как Россия использует войну в Иране для ударов по Украине?
За последние две недели российские силы начали проводить массированные воздушные атаки даже днем. Некоторые из них длились до 24 часов и включали до 1000 дронов. Цель врага – заставить Украину тратить дорогостоящие ракеты. Ведь каждая ракета PAC-3 для систем Patriot стоит около 4 миллионов долларов.
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские атаки все чаще происходят днем и длятся дольше, чем обычно. Из-за этого их труднее отражать. Истощенные после ночных дежурств экипажи вынуждены работать в более сложных условиях.
Кроме того, дневные и длительные атаки также негативно влияют на экономику, ведь предприятия и школы вынуждены на это время прекращать работу.
Ранее Россия в основном атаковала ночью, но теперь в течение последних недель она не только запустила рекордные 6500 дронов, но и все чаще комбинирует ночные и дневные волны атак.
В пятницу, 3 апреля, масштабная атака длилась 10 часов и включала 542 дрона, 27 крылатых и 10 баллистических ракет.
По словам Игната, враг также использует дроны-приманки, которые имитируют "Шахеты", чтобы перегрузить украинскую ПВО. Он признал, что стратегия России частично срабатывает: Украина испытывает недостаток ракет Patriot и нуждается в пополнении их запасов. Иначе им нечем будет защищать критическую инфраструктуру.
Из-за резкого роста спроса в Персидском заливе запасы ракет Patriot в США быстро уменьшаются. В то же время администрация Трампа, как отмечается, сосредоточена на других приоритетах, чем потребности Украины. Поэтому Киев рассматривает возможность обратиться напрямую к гражданам США и Конгрессу с просьбой о дополнительной военной помощи.
Как изменилась тактика российских ударов по Украине?
Эксперт по безопасности Дмитрий Жмайло заявил, что Россия пытается перевести Украину в режим круглосуточной воздушной тревоги, комбинируя дневные и ночные атаки дронами и ракетами, чтобы истощить население и парализовать экономику.
По его словам, враг также бьет по критической инфраструктуре, ища слабые места в системе обороны и пытаясь повлиять на общество через террор.
Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, что Россия не способна запускать массированные атаки дронов одновременно, поэтому растягивает их во времени, из-за чего воздушные тревоги в Украине длятся дольше. Пехньо отметил, что приоритетом для РФ остается украинская энергетика, поэтому удары могут усилиться летом на фоне пикового потребления электроэнергии, а также задеть другую критическую инфраструктуру, в частности водоснабжение.
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук отметил, что переход к дневным ударам не является новой тактикой для России: ранее подобные атаки уже использовались для срыва работы бизнеса и создания экономического давления. По его словам, сейчас враг снова делает ставку на дневные обстрелы, чтобы увеличить риски для гражданских в публичных местах и усилить психологическое давление на общество.