Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что энергетика остается в фокусе российских атак, поэтому украинцы должны готовиться к дефициту электроэнергии.

Усилит ли Россия атаки по энергетике летом?

Украинские атаки на пусковые площадки, включая удары по Донецкому аэропорту, откуда россияне запускают "Шахеды", заставляют противника растягивать атаки в течение суток. И это свидетельствует об эффективности стратегии украинской стороны.

В последнее время "Шахеды" часто заходят с южного направления и достигают западных областей через Винницкую область. Это подтверждает, что россияне применяют новую тактику,

– объяснил Пехньо.

Приоритетом для россиян остается энергетика, но они попытаются атаковать и другие элементы критической инфраструктуры, в частности водоснабжения. А с наступлением лета и пикового потребления энергии враг будет интенсивнее атаковать энергетику.

"Уже сейчас надо думать о летнем дефиците энергетики. Например, как питать холодильники в супермаркетах, чтобы еда не испортилась. Зимой можно было выставить продукты на балкон – летом такой опции не будет. Враг останавливаться не собирается, и любые предложения о перемирии – даже пасхальные – России безразличны", – подчеркнул Пехньо.

Важно! Президент Зеленский заявил, что в ближайшее время россияне планируют атаковать не только энергетику, но и железные дороги и объекты водоснабжения. Такую информацию собрала украинская разведка. Воздушные силы ВСУ активно занимаются подготовкой к противодействию врагу.

