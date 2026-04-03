Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что энергетика остается в фокусе российских атак, поэтому украинцы должны готовиться к дефициту электроэнергии.
Усилит ли Россия атаки по энергетике летом?
Украинские атаки на пусковые площадки, включая удары по Донецкому аэропорту, откуда россияне запускают "Шахеды", заставляют противника растягивать атаки в течение суток. И это свидетельствует об эффективности стратегии украинской стороны.
В последнее время "Шахеды" часто заходят с южного направления и достигают западных областей через Винницкую область. Это подтверждает, что россияне применяют новую тактику,
– объяснил Пехньо.
Приоритетом для россиян остается энергетика, но они попытаются атаковать и другие элементы критической инфраструктуры, в частности водоснабжения. А с наступлением лета и пикового потребления энергии враг будет интенсивнее атаковать энергетику.
"Уже сейчас надо думать о летнем дефиците энергетики. Например, как питать холодильники в супермаркетах, чтобы еда не испортилась. Зимой можно было выставить продукты на балкон – летом такой опции не будет. Враг останавливаться не собирается, и любые предложения о перемирии – даже пасхальные – России безразличны", – подчеркнул Пехньо.
Важно! Президент Зеленский заявил, что в ближайшее время россияне планируют атаковать не только энергетику, но и железные дороги и объекты водоснабжения. Такую информацию собрала украинская разведка. Воздушные силы ВСУ активно занимаются подготовкой к противодействию врагу.
Что известно о ситуации в украинской энергетике?
- Более 4 миллиардов гривен ДТЭК инвестировал в восстановление украинской энергетики с начала 2026 года. Восстановление некоторых поврежденных объектов продлится до конца года.
- Усиление российских атак 3 апреля вызвали отключение электроэнергии в 6 регионах Украины. Сейчас действуют ограничения на поставки для промышленности и населения, а потребление снизилось почти на 8% по сравнению с предыдущим днем.
- Украина хочет построить 1,3 ГВт новой энергетической генерации, которая будет интегрирована в европейскую энергосистему.