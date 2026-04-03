Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що енергетика залишається у фокусі російських атак, тому українці мають готуватися до дефіциту електроенергії.

Чи посилить Росія атаки по енергетиці влітку?

Українські атаки на пускові майданчики, включно з ударами по Донецькому аеропорту, звідки росіяни запускають "Шахеди", змушують противника розтягувати атаки впродовж доби. І це свідчить про ефективність стратегії української сторони.

Останнім часом "Шахеди" часто заходять з південного напрямку і досягають західних областей через Вінниччину. Це підтверджує, що росіяни застосовують нову тактику,

– пояснив Пехньо.

Пріоритетом для росіян залишається енергетика, але вони спробують атакувати й інші елементи критичної інфраструктури, зокрема водопостачання. А з настанням літа та пікового споживання енергії ворог буде інтенсивніше атакувати енергетику.

"Уже зараз треба думати про літній дефіцит енергетики. Наприклад, як живити холодильники в супермаркетах, щоб їжа не зіпсувалась. Взимку можна було виставити продукти на балкон – влітку такої опції не буде. Ворог зупинятися не збирається, і будь-які пропозиції про перемир’я – навіть великодні – Росії байдужі", – наголосив Пехньо.

Важливо! Президент Зеленський заявив, що найближчим часом росіяни планують атакувати не лише енергетику, а й залізниці та об’єкти водопостачання. Таку інформацію зібрала українська розвідка. Повітряні сили ЗСУ активно займаються підготовкою до протидії ворогу.

