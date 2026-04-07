Наскільки здорожчає посівна для українських аграріїв?

Підвищення цін на пальне й добрива через геополітичні чинники позначиться на українських аграріях, тож весняні роботи будуть для них дорожчими. Вартість обробки та посіву зросте приблизно на 3 тисячі гривень на гектар. Про це в коментарі 24 Каналу розповів науковець Олександр Захарчук.

Від початку війни в Ірані минув понад місяць, а ескалація вплинула на економіки держав далеко за межами Близького Сходу. Серед глобальних наслідків – стрибок цін на нафту та пальне, що б'є по економіках країн, які не мають прямого стосунку до конфлікту.

Впливу зазнала й Україна, яка змушена імпортувати пальне через втрату власної нафтопереробної інфраструктури внаслідок російських ударів. Одним із найбільших споживачів пального в українській економіці є сільське господарство, що використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину. Більшість дизелю – 85% – використовують на польові роботи, а до 15% – на транспортування.

Важливо! За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", середні роздрібні ціни на дизельне пальне на АЗС України змінилися так: 27 лютого дизель у середньому коштував 61,60 гривні за літр, а 6 квітня середня ціна дизпалива сягнула 89,70 гривні за літр (+28,1 гривні або 45,6%).

Науковець Інституту аграрної економіки Олександр Захарчук прогнозує здорожчання весняної посівної в Україні, обумовлене зростанням вартості пального та мінеральних добрив.

Олександр Захарчук Член-кореспондент НААН, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Інституту аграрної економіки Посівна кампанія 2026 року відбуватиметься в умовах посилення економічного тиску на аграріїв. Вартість проведення комплексу весняно-польових робіт зросте в порівнянні з 2025 роком у середньому на 10 – 12%. Якщо торік весь комплекс робіт вартував близько 220 мільярдів гривень, то у 2026 році він може обійтися у 240 – 250 мільярдів гривень.

За розрахунками експерта станом останню декаду березня, витрати аграріїв за підсумком року можуть зрости наступним чином:

+10% на насіння – до 50 мільярдів гривень;

+15 – 20% на пальне – до 30 мільярдів гривень;

+15% на мінеральні добрива – до 60 – 65 мільярдів гривень;

+7 – 8% на засоби захисту рослин – до 25 мільярдів гривень.

інші витрати – 80 мільярдів гривень – на рівні минулої посівної.

За словами Олександра Захарчука, через здорожчання дизельного пального аграрії муситимуть додатково витрачати до 1 тисячі гривень на 1 гектар, а інфляційні процеси додадуть ще 10 – 12% до ціни реалізації пального.

Водночас значного здорожчання матеріалів і техніки для врожаю 2026 року очікувати не варто, каже експерт. Причиною є те, що істотну частину ресурсів закупили заздалегідь – восени та взимку 2025 року, а озимі культури посіяли торік.

Вирощений урожай 2026 року обійдеться аграріям приблизно на 15% дорожче, ніж урожай 2025 року. Загальні витрати можуть сягнути близько 650 – 680 мільярдів гривень,

– підсумовує Олександр Захарчук.

Як зазначив у коментарі 24 Каналу експерт Українського клубу аграрного бізнесу Євген Барков, пальне є однією з базових витрат при вирощуванні сільськогосподарських культур. У загальній структурі собівартості його частка становить 9 – 12%. Тож стрімкий ріст ціни на пальне має суттєвий вплив на собівартість виробництва.

Важливим фактором є також здорожчання добрив. Через атаки Росії на інфраструктуру та відключення електроенергії в Україні майже вдвічі скоротилося виробництво аміачної селітри, говорить Євген Барков. Разом із проблемами з логістикою це призвело до нестачі цього виду добрива для весняної посівної до 190 тисяч тонн станом на початок березня 2026 року.

Довідково: відчизняне виробництво аміачної селітри скоротилося з 1,99 мільйона тонн у 2024 – 2025 роках до 1,016 мільйона тонн в сезоні 2025 – 2026 років.

Загалом же в порівнянні з 2025 роком витрати аграріїв на добрива зросли в середньому на 27 – 29% залежно від культури.

Євген Барков Координатор комітету операторів ринку добрив УКАБ Стрімкий ріст ціни на пальне за останній місяць більше ніж на 22% також має відносний вплив на збільшення собівартості агровиробництва та суттєвий вплив на логістику. Сукупність цих факторів призводить до подорожчання весняної посівної кампанії до 10%.

За підсумком 2025 року потреба агросектору в мінеральних добривах становила близько 5,2 мільйона тонн, із яких близько 3,3 мільйона тонн становив імпорт. За словами експерта, якщо тенденція до підвищення ціни та зменшення посівних площ збережеться, аграрії будуть вимушені відмовитися від внесення певних видів добрив.

Прогнозоване скорочення імпорту може скласти до 25%.

Своєю чергою, це потягне зменшення надходжень до державного бюджету за рахунок сплати ПДВ до 75 мільйонів доларів США.

Чим здорожчання пального може обернутися для економіки України?

Найбільш вразливими до наслідків стрибка цін на пальне є малі та середні агровиробники. Експерт Олександр Захарчук зауважує, що окремі великі агрохолдинги можуть отримувати індивідуальні умови від постачальників завдяки прямим контрактам. Проте для більшості малих та середніх виробників ціни формуватимуться ринково.

В Україні агросектор генерує значну частину валютної виручки та є одним із найбільших платників податків, тож будь-які проблеми в галузі відображаються на надходженнях до бюджету. За оцінкою експерта УКАБ Євгена Баркова, у разі падіння валового збору врожаю на 20% внутрішні надходження ПДВ можуть скоротитися на 15 – 18 мільярдів гривень.

Хоча частина агропродукції йде на експорт, зменшення операцій всередині країни, як-от закупівля палива, добрив, послуг елеваторів, автоматично знижує податкову базу. Валютні надходження можуть зменшитись на 4 – 5 мільярдів доларів експортної виручки,

– каже експерт УКАБ.

Падіння врожаю виллється в зростання собівартості одиниці продукції, що може призвести до падіння чистого прибутку агровиробників та переробних підприємств на 30 – 40%. Серед наслідків – скорочення штату працівників, що призведе до:

зменшення відрахувань ЄСВ та військового збору;

зниження спроможності сплати мінімальне податкове зобов'язання;

перегляду умов сплати орендної плати.

За оцінкою Євгена Баркова, прямі та непрямі втрати бюджету від падіння врожаю на 20% можуть скласти від 35 до 45 мільярдів гривень протягом маркетингового року.

Як держава оцінює вплив підвищення цін на пальне на агросектор?