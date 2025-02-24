Какая стоимость пая в Украине в феврале 2025 года

С июля 2021 года в Украине действует открытый рынок земли, и с тех пор земля постоянно дорожает. С началом зимы наблюдалось сезонное падение цен на землю, однако сейчас возобновился рост стоимости.

Какие сейчас цены на землю

До начала полномасштабной войны, в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас же объемы продаж снизились ориентировочно в 4 раза, однако стоимость земли неуклонно растет ежемесячно за некоторыми сезонными исключениями.

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В феврале средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине резко возросла и сейчас составляет 54 805 гривен за гектар. В то же время вместе с ценой падает и количество сделок купли-продажи и площадь проданной земли. Сейчас самые дорогие паи в таких областях:

во Львовской области – 113 646 гривны;

– 113 646 гривны; в Ивано-Франковской области стоимость одного гектара в феврале в среднем составляла – 106 954 гривны;

стоимость одного гектара в феврале в среднем составляла – 106 954 гривны; в Хмельницкой области – 91432 гривен;

– 91432 гривен; в Киевской области – 83 665 гривен.

Самая дешевая земля сегодня в Донецкой области, ее стоимость сейчас составляет 26 733 гривны за гектар.