Данные Госстата и различных аналитических центров по инфляции могут отличаться. И этот вопрос актуален не только для Украины.

Почему данные по инфляции могут быть разными?

Однако вопрос в субъективности инфляции все же существует, рассказал для 24 Канала Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

Читайте также Как Госстат считает потребительские цены: изменилась ли стоимость борщевого набора за последние 3 года

Дело в том, что данные Государственной службы статистики по индексу потребительских цен рассчитываются в соответствии с методологией, которая является научно обоснованной и единой для Евростата. Она была проверена и подтверждена Евростатом и МВФ.

Когда мы собираем данные о ценах, то, во-первых, это делается из всех регионов страны, в том числе из небольших населенных пунктов. Понятно, что в небольших населенных пунктах цены могут существенно отличаться от, например, киевских цен,

– объяснил Макарчук.

Вторая причина: собираются цены на определенные продукты из так называемого потребительского набора, каждый из которых имеет свой вес. Таким образом удается выйти к определенной обобщенной цифре. Однако часто этот вес не является равномерным. Причиной является то, что оцениваются реальные объемы потребления тех или иных продуктов.

И если цены, например, на определенные потребительские продукты, скажем, на мясо, растут более очевидно, то вместе с тем, мы учитываем цены, например, еще и на коммунальные тарифы,

– отметил Арсен Макарчук.

Обратите внимание! В то же время цены на электроэнергию или на газ могут не расти годами, потому что это административно регулируемые тарифы.

То есть если взять от 3 до 5 ключевых продуктов, то по ним инфляция будет существенно отличаться. И так называемый борщевой набор или Индекс Биг-Мака – это замечательные показатели, подтверждающие этот тезис.

Дело в том, что они оперируют исключительно продуктами, которые есть:

понятными; небольшие по объему; доступными из одного источника.

Но вместе с тем, вы не потребляете исключительно борщ или исключительно Биг-Мак,

– уточнил Макарчук.

Важно! Для понимания инфляции надо также учитывать цены на бензин или стоимость аренды жилья

Что известно об индексе борща?