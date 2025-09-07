Оценка инфляции в Украине: почему Данные Госстата и аналитических центров могут быть разные
- Данные Госстата рассчитываются по единой методологии Евростата, что учитывает цены из всех регионов страны и потребительский набор с различными весами.
- Инфляция может существенно отличаться в зависимости от выбранных продуктов, таких как "борщевой набор" или Индекс Биг-Мака, и не учитывает административно регулируемые тарифы.
Данные Госстата и различных аналитических центров по инфляции могут отличаться. И этот вопрос актуален не только для Украины.
Почему данные по инфляции могут быть разными?
Однако вопрос в субъективности инфляции все же существует, рассказал для 24 Канала Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.
Читайте также Как Госстат считает потребительские цены: изменилась ли стоимость борщевого набора за последние 3 года
Дело в том, что данные Государственной службы статистики по индексу потребительских цен рассчитываются в соответствии с методологией, которая является научно обоснованной и единой для Евростата. Она была проверена и подтверждена Евростатом и МВФ.
Когда мы собираем данные о ценах, то, во-первых, это делается из всех регионов страны, в том числе из небольших населенных пунктов. Понятно, что в небольших населенных пунктах цены могут существенно отличаться от, например, киевских цен,
– объяснил Макарчук.
Вторая причина: собираются цены на определенные продукты из так называемого потребительского набора, каждый из которых имеет свой вес. Таким образом удается выйти к определенной обобщенной цифре. Однако часто этот вес не является равномерным. Причиной является то, что оцениваются реальные объемы потребления тех или иных продуктов.
И если цены, например, на определенные потребительские продукты, скажем, на мясо, растут более очевидно, то вместе с тем, мы учитываем цены, например, еще и на коммунальные тарифы,
– отметил Арсен Макарчук.
Обратите внимание! В то же время цены на электроэнергию или на газ могут не расти годами, потому что это административно регулируемые тарифы.
То есть если взять от 3 до 5 ключевых продуктов, то по ним инфляция будет существенно отличаться. И так называемый борщевой набор или Индекс Биг-Мака – это замечательные показатели, подтверждающие этот тезис.
Дело в том, что они оперируют исключительно продуктами, которые есть:
- понятными;
- небольшие по объему;
- доступными из одного источника.
Но вместе с тем, вы не потребляете исключительно борщ или исключительно Биг-Мак,
– уточнил Макарчук.
Важно! Для понимания инфляции надо также учитывать цены на бензин или стоимость аренды жилья
Что известно об индексе борща?
Индекс борща – это аналог международного индекса БигМака. То есть это средняя стоимость ингредиентов, которые нужны для приготовления блюда.
В Госстате призвали украинцев не оценивать инфляцию по "индексу борща", ведь он не может быть объективным. Дело в том, что борщ не имеет постоянного рецепта, а также содержит мало ингредиентов.