Российская, китайская или казахская гречка – в Украине: заставит ли дефицит покупать за рубежом

Урожай гречки 2025 года не способен удовлетворить традиционный уровень потребления украинцев, поэтому около трети потребности – в дефиците. Потоки импортной гречки из России заполоняли рынок в Украине до полномасштабной войны, однако в дальнейшем ситуация изменилась.

Какой дефицит гречки в Украине?

Ежегодно украинцы обычно потребляют 100 – 110 тысяч тонн гречки. Однако урожай 2025 года составил только 70,8 тысяч тонн. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

По данным эксперта, урожай гречки в 2025-м был самым низким за последние 7 лет: близкий к этому объем собрали в 2019 году – 85 тысяч тонн, тогда как в другие годы производство росло. В 2023 году оно достигло рекордного уровня – 210,7 тысяч тонн.

В 2019 – 2023 годах рынок гречки в Украине рос. Это произошло из-за повышения экономической привлекательности выращивания гречки, в частности благодаря прекращению импортных потоков российской крупы и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Ситуация изменилась в 2024 году. С тех пор продолжается сокращение площадей и валового сбора гречихи в Украине.

Ученая говорит, что, несмотря на дефицит гречки, урегулировать ситуацию до нового урожая 2026 года есть возможность благодаря запасам.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наблюдается дефицит в размере 30 – 35 тысяч тонн. Впрочем, следует помнить, что наличие переходящих остатков крупы позволит скорректировать эту нехватку.

Как отмечает Светлана Черемисина, импорт гречки в Украину демонстрирует тенденцию к резкому сокращению на протяжении последних лет.

Откуда гречку везут в Украину?

Объемы импорта гречки в Украину в 2019 – 2025 годах существенно отличались в зависимости от периода. Например, в 2019-м из-за рубежа ввезли 14,4 тысячи тонн крупы, тогда как в 2020-м – 43,9 тысячи тонн.

Устойчивое сокращение импорта началось с 2021 года, когда завезли 21,8 тысячи тонн гречки. В 2022 году уже только 9 тысячи тонн, а в 2023-м – до 0,3 тысячи тонн.

В 2024 году импорт практически прекратился и составил лишь 0,04 тысячи тонн. Предварительные данные за 2025 год также свидетельствуют о сохранении минимальных объемов,

– говорит Светлана Черемисина.

По данным ученого, в структуре поставок гречки в Украину доминирует Казахстан: его доля составляет около 45 – 55%. Также существенную роль играют страны Европейского Союза, в частности Польша, Литва, Латвия и Эстония. Их совокупная доля составляет около 30 – 40%.

Интересно! Как пишет УНИАН, исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой предположил, что под видом казахской гречки в Украину могут завозить российскую. Страна граничит с Алтайским краем, где выращивают 50% российской гречки. По словам Громового, на границе со стороны Казахстана построили четыре новых завода, куда россияне могут завозить крупу и она "станет" казахской.

Каково место Украины в глобальном рейтинге производителей гречки?

Мировое производство гречки составляет 2 – 2,3 миллиона тонн в год. Украина в рейтинге занимает третье место по объемам после России и Китая.

Российская доля в производстве гречки составляет 45 – 55%, китайская – 25 – 32%, украинская же – 8 – 9%.

В структуре мирового экспорта гречки доминирует Россия, где ее долю оценивают в 30 – 35%. Также значительные объемы поставок на международные рынки обеспечивают Китай (18 – 22%) и США (8 – 12%).

Заметьте! Среди европейских стран ведущие позиции имеют Польша, Литва и Латвия. Их суммарная доля составляет около 15 – 20%. Казахстан и Канада являются важными региональными экспортерами.

Как может вырасти цена на гречку в Украине в 2026 году?