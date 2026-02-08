Не только пенсионеры: кто может получить деньги на дрова в 2026 году

Для многих украинцев, которые живут в частном секторе, печное отопление остается единственным способом обогреть дом зимой. Однако уголь и дрова стоят дорого, поэтому государство оказывает финансовую поддержку.

Кто может получить деньги на дрова?

Для жителей домохозяйств без централизованного предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого печного топлива и сжиженного газа, сообщают в Пенсионном фонде.

Получить субсидию на приобретение дров могут как украинцы, так и иностранцы, а также люди без гражданства, которые легально проживают в Украине.

При этом государство уделяет особое внимание уязвимым категориям населения. Субсидию на дрова назначают:

одиноким пенсионерам;

людям с инвалидностью;

многодетным семьям;

одиноким родителям;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

приемным семьям и детским домам семейного типа;

семьям с детьми с инвалидностью.

Важно! Для жителей территорий в районах проведения боевых действий предусмотрена специальная единовременная помощь на дрова. По программе "еОселя" правительство выделило 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству в прифронтовых регионах, сообщила Юлия Свириденко.

Как получить деньги на дрова?

Назначают субсидию на дрова с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Размер выплат определяют индивидуально для каждого домохозяйства.

При этом средства на дрова выделяют при двух условиях:

если нет централизованного отопления;

если не используется газ или электроэнергия для обогрева.

Чтобы получить поддержку от государства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд:

лично через сервисный центр ПФУ;

через Центр предоставления административных услуг;

онлайн через вебпортал электронных услуг;

онлайн через портал "Дія".

Для назначения субсидии нужен перечень документов:

заявление;

декларация о доходах;

договор аренды жилья (при наличии);

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (если таковая имеется).

Обратите внимание! Пенсионный фонд лишь начисляет деньги на закупку дров. А предоставлением их в натуральном виде занимаются областные администрации.

Где можно заготавливать дрова для отопления?