Не лише пенсіонери: хто може отримати гроші на дрова у 2026 році

Для багатьох українців, які живуть у приватному секторі, пічне опалення залишається єдиним способом обігріти будинок взимку. Однак вугілля та дрова коштують дорого, тому держава надає фінансову підтримку.

Хто може отримати гроші на дрова?

Для жителів домогосподарств без централізованого передбачена житлова субсидія на придбання твердого, рідкого пічного палива та скрапленого газу, повідомляють у Пенсійному фонді.

Дивіться також Українцям можуть скасувати субсидії: кому загрожує втрата допомоги

Отримати субсидію на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства, які легально проживають в Україні.

При цьому держава приділяє особливу увагу вразливим категоріям населення. Субсидію на дрова призначають:

одиноким пенсіонерам;

людям з інвалідністю;

багатодітним сім’ям;

одиноким батькам;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу;

сім'ям з дітьми з інвалідністю.

Важливо! Для жителів територій у районах проведення бойових дій передбачена спеціальна одноразова допомога на дрова. За програмою "єОселя" уряд виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.

Як отримати гроші на дрова?

Призначають субсидіюї на дрова з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік. Розмір виплат визначають індивідуально для кожного домогосподарства.

При цьому кошти на дрова виділяють за двох умов:

якщо немає централізованого опалення;

якщо не використовується газ або електроенергія для обігріву.

Щоб отримати підтримку від держави, необхідно звернутися до Пенсійного фонду:

особисто через сервісний центр ПФУ;

через Центр надання адміністративних послуг;

онлайн через вебпортал електронних послуг;

онлайн через портал "Дія".

Для призначення субсидії потрібен перелік документів:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди житла (за наявності);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (якщо така наявна).

Зауважте! Пенсійний фонд лише нараховує гроші на закупівлю дров. А наданням їх у натуральному вигляді займаються обласні адміністрації.

Де можна заготовляти дрова для опалення?