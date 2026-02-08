Не лише пенсіонери: хто може отримати гроші на дрова у 2026 році
- Субсидію на дрова можуть отримати пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, внутрішньо переміщені особи, прийомні сім'ї, одинокі батьки та сім'ї з дітьми з інвалідністю.
- Для отримання субсидії необхідно звернутися до Пенсійного фонду особисто або онлайн, надавши заяву, декларацію про доходи та інші необхідні документи.
Для багатьох українців, які живуть у приватному секторі, пічне опалення залишається єдиним способом обігріти будинок взимку. Однак вугілля та дрова коштують дорого, тому держава надає фінансову підтримку.
Хто може отримати гроші на дрова?
Для жителів домогосподарств без централізованого передбачена житлова субсидія на придбання твердого, рідкого пічного палива та скрапленого газу, повідомляють у Пенсійному фонді.
Дивіться також Українцям можуть скасувати субсидії: кому загрожує втрата допомоги
Отримати субсидію на придбання дров можуть як українці, так і іноземці, а також люди без громадянства, які легально проживають в Україні.
При цьому держава приділяє особливу увагу вразливим категоріям населення. Субсидію на дрова призначають:
- одиноким пенсіонерам;
- людям з інвалідністю;
- багатодітним сім’ям;
- одиноким батькам;
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу;
- сім'ям з дітьми з інвалідністю.
Важливо! Для жителів територій у районах проведення бойових дій передбачена спеціальна одноразова допомога на дрова. За програмою "єОселя" уряд виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.
Як отримати гроші на дрова?
Призначають субсидіюї на дрова з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік. Розмір виплат визначають індивідуально для кожного домогосподарства.
При цьому кошти на дрова виділяють за двох умов:
- якщо немає централізованого опалення;
- якщо не використовується газ або електроенергія для обігріву.
Щоб отримати підтримку від держави, необхідно звернутися до Пенсійного фонду:
- особисто через сервісний центр ПФУ;
- через Центр надання адміністративних послуг;
- онлайн через вебпортал електронних послуг;
- онлайн через портал "Дія".
Для призначення субсидії потрібен перелік документів:
- заява;
- декларація про доходи;
- договір оренди житла (за наявності);
- копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (якщо така наявна).
Зауважте! Пенсійний фонд лише нараховує гроші на закупівлю дров. А наданням їх у натуральному вигляді займаються обласні адміністрації.
Де можна заготовляти дрова для опалення?
Самовільно приходити до лісу й заготовляти дрова з сухостою або повалених вітром дерев заборонено. Для будь-якої рубки потрібен лісорубний квиток – спеціальний дозвіл, який, як правило, отримують лише постійні лісокористувачі, зокрема лісогосподарські підприємства.
Незаконне спилювання сухих або повалених дерев підпадає під адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, така діяльність вважається порушенням і карається штрафами.
Водночас без жодних дозволів дозволено збирати лісову підстилку та дрібні природні залишки – хвою, листя, невеликі гілки, кору, що опала.
На прибудинкових територіях багатоквартирних будинків спилювати дерева також не можна без погоджень, адже ці ділянки є власністю громади. Натомість на приватній присадибній землі власник має право самостійно зрізати дерева без отримання спеціальних дозволів.