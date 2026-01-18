Надо ли срубать близко посаженные к забору деревья в 2026 году

ГСН регулируют расстояние от деревьев до забора в определенных случаях. Эти нормы необходимо соблюдать. За нарушение же, придется нести ответственность. Например, заплатить штраф.

Как близко к забору можно посадить дерево?

Указанные ДБН, установлены в 2019 году. Соответственно, действуют они с этого времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, которые граничат с улицей, эти нормы не распространяются,

– говорится в сообщении.

Важно понимать, что, если деревья высажены ранее 2019 года, эти нормы не распространяются. То есть, срубать ничего не нужно (при условии, что ветви не заходят на соседский участок).

Расстояние от дерева до забора определяется с учетом диаметра кроны, сообщается в ДБН Б.2.2-12:2019:

расстояние от дерева до забора не должно быть менее половины диаметра кроны;

в то же время такая дистанция не может быть менее 4 – 6 метров.

То есть, если дерево, например, имеет диаметр кроны 10 метров. То минимальное расстояние – 5 метров.

Что еще важно знать украинцам, которые имеют земельный участок?