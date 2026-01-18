Як близько до паркану можна посадити дерево?

Вказані ДБН, встановлені у 2019 році. Відповідно, діють вони з цього часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Лідерство не за Порошенком: в Україні визначили 5 найбільших цукроварів в сезону-2025

Нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. На інші сторони, наприклад, які межують з вулицею, ці норми не розповсюджуються,

– йдеться у повідомленні.

Важливо розуміти, що, якщо дерева висаджені раніше 2019 року, ці норми не поширюються. Тобто, зрубувати нічого не потрібно (за умови, що гілля не заходить на сусідську ділянку).

Відстань від дерева до паркану визначається з урахуванням діаметра крони, повідомляється у ДБН Б.2.2-12:2019:

відстань від дерева до паркану не має бути менш як половина діаметра крони;

водночас така дистанція не може бути менш як 4 – 6 метрів.

Тобто, якщо дерево, наприклад, має діаметр крони 10 метрів. То мінімальна відстань – 5 метрів.

Що ще важливо знати українцям, які мають земельну ділянку?