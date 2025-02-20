На каком расстоянии от дома можно сажать деревья

Все согласны, что соседи должны взаимно учитывать правила, которые содержит украинское законодательство для поддержания добрососедских отношений. Однако довольно частой причиной соседских споров являются деревья, слишком близко посаженные к соседскому дому или к границе участков.

Какое расстояние от дерева до дома должно быть

Иногда по просьбе одного из соседей немного отступить от забора при высадке деревьев, он часто мог услышать несогласие, что и переходило в затяжные споры и ссоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тульчинскую городскую территориальную общину. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо знать об установленных законодательством ограничениях и сразу требовать их соблюдения.

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Государственные строительные нормы устанавливают следующие расстояния для зеленых насаждений:

от стен домов и сооружений до оси деревьев – 5 метров, для кустов – 1,5 метра;

от границы соседнего участка до оси деревьев – 3 метров, для кустов – 1 метр.

Стоит помнить, что ветви деревьев и кустов не должны пересекать границ соседних участков.

Можно ли удалить части веток и корней, проросших на ваш участок В случае проникновения корней и веток деревьев с одного земельного участка на другой, владельцы земельных участков, на которые выступают ветви и корни имеют право самостоятельно отрезать корни деревьев и кустов, которые проникают из соседнего земельного участка, если это является преградой в использовании земельного участка.

Требования к ограждению (высоты, конструкции, материала) устанавливаются местными правилами застройки. Ограждение должно проходить по границе и не должно создавать препятствий для использования по назначению соседского земельного участка, затенять его.

Также, собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать следующие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых владельцам, землепользователям соседних земельных участков наносится меньше неудобств: затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение другое.