Прошлогодняя капуста снова дорожает: что происходит с ценами на рынке

В Украине начали расти цены на прошлогоднюю белокочанную капусту из-за сокращения предложения. Спрос постепенно активизируется, что подталкивает производителей пересматривать цены.

Предложение уменьшается, а цены растут

С начала недели украинские фермеры постепенно повышают отпускные цены на белокочанную капусту урожая 2025 года. По данным аналитиков EastFruit, ключевой причиной стала сезонная нехватка продукции на рынке.

Сейчас объемы предложения существенно сократились, тогда как спрос, наоборот, начал расти. В таких условиях хозяйства, которые еще имеют запасы, получили возможность повысить цены на свою продукцию.

По состоянию на сегодня капуста реализуется в пределах 4 – 10 гривен за килограмм, что примерно на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на рост, цены значительно ниже прошлогодних

Несмотря на текущее подорожание, капуста на украинском рынке остается значительно дешевле, чем год назад – в среднем на 85%. Это свидетельствует об общем избытке продукции в предыдущие периоды и слабый ценовой фон.

Впрочем, участники рынка не исключают дальнейшего роста стоимости. Причина – стремительное сокращение запасов овощей в хозяйствах, что может еще больше ограничить предложение в ближайшее время.

Важно! При таких условиях цены могут и в дальнейшем двигаться вверх, особенно до момента появления на рынке новой продукции.

Сколько стоит капуста в магазине?

По данным "Минфина", сейчас в популярных сетях супермаркетов Украины установились такие цены на капусту:

Novus 6,99 гривны за килограмм;

Metro 6,90 гривны за килограмм;

Auchan 8,90 гривны за килограмм;

Megamarket 15 гривен за килограмм;

АТБ 8,89 гривны за килограмм;

Сильпо 10 гривен за килограмм.

