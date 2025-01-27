Как зарегистрировать расторжение договора аренды земли: детали процедуры

Довольно часто встречаются досадные случаи, когда арендатор по тем или иным причинам не выполняет свои обязанности, предусмотренные договором. В таких случаях дела могут дойти до необходимости расторжения договора аренды.

Как расторгнуть договор аренды земли: порядок действий

Факт расторжения договора аренды земли необходимо зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Порядок регистрации такой же, как и для регистрации самого договора аренды земли.

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За государственной регистрацией расторжения договора аренды земли может обратиться как арендатор, так и арендодатель в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, в том числе через центры предоставления административных услуг, к нотариусу.

Обратите внимание! Если не зарегистрировать прекращение права аренды земельного участка, то арендодатель не сможет совершать каких-либо сделок с земельным участком, а у арендатора будет формальное основание продолжать пользоваться земельным участком.

Какие документы необходимо собрать

Для проведения государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка регистратору (нотариусу) подается заявление на проведение регистрационных действий (оформляются с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество по месту обращения) и оригиналы документов, необходимых для проведения таких действий, в бумажной или электронной форме.

Другими документами (их копиями), которые подаются с заявлением являются:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

заявителя; доверенность или иной документ, удостоверяющий представительские полномочия в случае если лицо, которая обращается за государственной регистрацией действует как представитель;

или иной документ, удостоверяющий представительские полномочия в случае если лицо, которая обращается за государственной регистрацией действует как представитель; копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц налогоплательщиков (кроме случаев, когда лицо по своим религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);

согласно Государственному реестру физических лиц налогоплательщиков (кроме случаев, когда лицо по своим религиозным или другим убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины); документ, подтверждающий уплату административного сбора (обязательного платежа за проведение государственной регистрации), кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты административного сбора;

(обязательного платежа за проведение государственной регистрации), кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты административного сбора; договор аренды земельного участка;

земельного участка; соглашение о досрочном прекращении договора аренды земли (по согласию сторон) или решение суда, вступившее в законную силу (по решению суда).

Важно! Зарегистрировать новый договор аренды земли до регистрации прекращения предыдущего невозможно.