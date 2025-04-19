Как узнать, когда заканчивается действие договора аренды земли

Чаще всего владельцы земельного пая отдают свою землю в аренду фермерам. Однако обычно через несколько лет аренды землевладелец может забыть когда заканчивается срок действия договора.

Как узнать срок действия договора

Для того, чтобы узнать, когда заканчивается договор аренды вашей земли необходимо сделать несколько простых шагов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Для начала надо проверить свой экземпляр договора. Если у вас есть бумажный договор – ищите пункт с названием: "Срок действия договора" или "Срок аренды". Там указана дата заключения и срок, на который подписан договор аренды земли – например, 7 или 10 лет. посчитайте – и получите дату окончания.

Если же договора нет – обратитесь к нотариусу или госрегистратору. Договор аренды регистрируется в Государственном реестре вещных прав. Через нотариуса или ЦНАП можно получить информационную справку, где будет указано:

дата заключения договора,

срок действия,

данные арендатора.

Также срок можно проверить онлайн через "Дію" или "Государственный реестр прав". Если есть электронная подпись, можно заказать выписку из Реестра через:

портал diia.gov.ua,

или сайт kap.minjust.gov.ua.

В выписке тоже будет указан срок аренды.

Важно! Знать срок действия договора – это основа для контроля над вашей землей. Если не знаешь, когда он заканчивается – не сможешь защитить свои права вовремя.