Можно ли вносить изменения в договор аренды земельного участка

Аренда земли довольно распространена в земельных отношениях в Украине, ведь не каждый собственник земли обрабатывает ее самостоятельно. Однако иногда некоторые условия договора могут не устраивать одну из сторон.

Как происходит изменение условий договора

Украинским законодательством предусмотрено, что изменение или расторжение договора допускается только с согласия сторон, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Изменение может производиться в письменной форме, путем заключения дополнительного соглашения, если иное не установлено договором или законом.

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Поскольку стороны свободны в праве добавлять к договору условия, какой, по их мнению, являются существенными, в договоре аренды земли может быть предусмотрен детальный порядок внесения изменений (основания/обстоятельства внесения изменений), форма и срок отправки предложения и т.д.).

Важно! В случае недостижения согласия изменения условий договора аренды земли спор разрешается в судебном порядке.

Такие изменения в договор аренды вступают в силу с момента их государственной регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а если договор меняется в судебном порядке, то со дня вступления решения суда об изменении договора законной силы, если в этом решении не установлен другой срок, с последующей государственной регистрацией.

Какие основания и кто инициирует внесение изменений

Среди оснований для внесения изменений в договор могут быть, в частности:

волеизъявление сторон по уточнению определенных условий договора;

изменение срока действия аренды;

изменение условия о размере и расчете арендной платы.

Инициировать внесение изменений может любая сторона в любой момент. Поскольку стороны свободны в праве добавлять к договору условия, какой, по их мнению, являются существенными, в договоре можно предусмотреть подробный порядок внесения изменений. Изменение обстоятельств существенно, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предусмотреть, они не заключили договор или заключили бы его на других условиях.