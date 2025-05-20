На что стоит обратить особое внимание в договоре аренды пая

Многие владельцы земельных паев сдают их в аренду, не заботясь о собственной безопасности. Однако не стоит слепо доверять арендатору в таком важном деле

За чем стоит следить, заключая договор об аренде

Подписание договора аренды земельного пая не является обычной формальностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Правильно заключенный договор обеспечивает вашу юридическую безопасность на годы вперед.

Среди ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание, специалисты выделяют следующие:

Стороны договора. Проверьте, кто именно указан арендодателем и арендатором. Если вместо человека – представитель, должна быть доверенность.

Проверьте, кто именно указан арендодателем и арендатором. Если вместо человека – представитель, должна быть доверенность. Срок действия договора. Не просто "10 лет", а с точной датой начала и окончания. И обратите внимание на условия пролонгации (автоматического продления).

Не просто "10 лет", а с точной датой начала и окончания. И обратите внимание на условия пролонгации (автоматического продления). Размер арендной платы. Указан в денежном эквиваленте или в % от НДО? Четко прописана сумма, сроки и способ выплаты? Если "наличными в руки" – это тревожный звоночек.

Указан в денежном эквиваленте или в % от НДО? Четко прописана сумма, сроки и способ выплаты? Если "наличными в руки" – это тревожный звоночек. Условия досрочного расторжения. Предусмотрена ли возможность выйти из договора раньше? И кто имеет на это право – только арендатор, или обе стороны?

Предусмотрена ли возможность выйти из договора раньше? И кто имеет на это право – только арендатор, или обе стороны? Целевое использование участка. Пай – это не для застройки или карьера. Цель использования должна соответствовать целевому назначению.

Также юристы советуют определиться, кто платит налоги. В договоре должно быть прописано, на кого возложена обязанность уплаты земельного налога – часто это арендатор. Также необходима регистрация договора. Без регистрации в Государственном реестре вещных прав – договор не имеет юридической силы. Это часто игнорируют.

Важно! Главное же, что советуют – не вестись на "шаблоны" и "все так подписывают". Земельный договор – это не просто бумажка, это о вашей собственности.