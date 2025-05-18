Можно ли жить в арестованном доме

Довольно часто встречаются случаи, когда по тем или иным причинам дом попадает в список арестованного имущества. Однако не все знают, можно ли при этом в нем продолжать жить.

Можно ли жить в доме, что под арестом

Юрист Иван Топор в комментарии 24 Канала рассказал, что арест дома, наложенный судом в рамках гражданского или хозяйственного судопроизводства обычно применяется как мера обеспечения иска. В таком случае арест ограничивает право распоряжения имуществом (то есть запрещает продавать, дарить, обменивать), но не пользование им.

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Важно! Владелец или члены его семьи могут продолжать проживать в доме, на который наложен арест.

Иван Топор Адвокат, руководитель практики недвижимости и строительства ООО "ЮКК "Де-юре" Арест дома в рамках исполнительного производства означает, что до момента фактической реализации имущества (продажи с торгов) проживание не запрещено. Даже в случае продажи нового владельца еще надо будет выселять жителей в судебном порядке, если они не выселятся добровольно.

Когда все же запрещено пользоваться домом

В то же время, по словам юриста, ограничения права пользования домом возможны в случае ареста, наложенного в рамках уголовного производства. Все зависит от содержания соответствующего постановления следственного судьи. В частности:

если дом признан вещественным доказательством или он был приобретенным преступным путем, суд может запретить не только распоряжение, но и пользование имуществом 0 особенно если это угрожает сохранению доказательств;

в некоторых случаях суд может установить ограничение доступа к дому для определенных лиц.

Важно! Таким образом, Иван Топор отмечает, что сам по себе арест имущества не всегда означает запрет на проживание. Чтобы точно выяснить объем ограничений, следует внимательно ознакомиться с формулировками соответствующего постановления суда об аресте.