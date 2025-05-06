Надо ли иметь согласие соседей при приватизации

Довольно актуальным вопросом в земельных отношениях является то, можно ли приватизировать землю без согласия соседей и как это сделать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦНАП.

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Приватизация земельного участка – это достаточно сложный и относительно длительный процесс, который состоит из многих последовательных шагов, а именно:

проведение геодезических работ и изготовление кадастрового плана;

подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для получения разрешения на разработку технической документации;

подписание акта принятия-передачи межевых знаков на хранение;

разработка технической документации;

присвоение кадастрового номера;

подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для утверждения технической документации и передачи в собственность земельного участка;

регистрация права собственности на земельный участок.

Одним из обязательных этапов является согласование границ с соседями – смежными землепользователями или землевладельцами, которые граничат с данным земельным участком.

Обратите внимание! Однако, может быть и такое, что соседи не согласны ставить свою подпись на акте принятия-передачи межевых знаков на хранение и всеми силами препятствуют завершить процесс приватизации, пишут жалобы и заявления в соответствующие органы. Окончательное решение, о передаче Вам в собственность земельного участка принимает орган местного самоуправления – районный (сельский, поселковый) совет.

Что делать, если местная власть отказывает в оформлении

Проведя сессию районного совета, под давлением жалоб соседей и их отказа подписывать границы, депутаты могут отказать в возможности приватизировать этот земельный участок.

В таком случае лучше обратиться к квалифицированным юристам, специализирующихся на земельных вопросах. Они соберут необходимую доказательную базу и смогут более эффективно довести приватизацию участка до завершения. Хотя для передачи в собственность заявителю земельного участка органа местного самоуправления достаточно собственных полномочий.

Важно! Действующее законодательство не ограничивает право органа местного самоуправления на такую передачу отсутствием подписи смежного землепользователя. В то же время по мнению, этой коллегии ВС, несогласование соседом границ земельного участка не является само по себе законным основанием для принятия решения органом местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и на отказ в передаче земельного участка в собственность заявителя.