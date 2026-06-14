Технологии уже используются в полевых условиях: как дроны и спутники помогают аграриям

Сегодня дроны стали незаменимыми помощниками украинских военных в борьбе с российскими оккупантами. Но современные технологии уже заняли важное место и в сельском хозяйстве.

Какие задачи выполняют спутники

Дроны и спутники все активнее используются в агробизнесе, ведь открывают аграриям широкие возможности, пишет EOS Data Analytics.

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Каждая из этих технологий имеет свои преимущества, поэтому наилучший результат дает именно их сочетание.

Спутники способны охватывать огромные территории и регулярно собирать информацию о полях. С помощью таких данных фермеры могут;

отслеживать погодные условия;

контролировать влажность почвы;

оценивать состояние растений;

и прогнозировать урожайность.

Также спутниковые снимки помогают определять потребность в удобрениях, анализировать плодородие почвы, выявлять проблемные участки и выбирать оптимальное время для сбора урожая.

Кроме того, архивные данные позволяют сравнивать результаты за разные годы и оценивать эффективность использования земель.

Обратите внимание! Большим преимуществом спутников является способность работать с удаленными и труднодоступными территориями, независимо от особенностей рельефа.

В чем сильные стороны дронов

В отличие от спутников, дроны работают значительно ближе к земле, поэтому обеспечивают очень высокую детализацию изображений. Благодаря этому можно быстрее выявлять отдельные очаги болезней, повреждения растений или появление вредителей.

Помимо мониторинга, некоторые модели агродронов используются для обработки полей. Они могут распылять средства защиты растений или вносить удобрения. Однако для больших площадей требуются мощные беспилотники, а это стоит дорого. Впрочем, крупные хозяйства пользуются такими дронами.

Также дроны позволяют создавать подробные трехмерные карты и модели местности,, необходимые для точного земледелия.

Какие технологии лучше

В то же время нельзя сказать, что какие-то технологии лучше, а другие – хуже. Дроны и спутники не заменяют друг друга. Спутники обеспечивают масштабность и регулярность наблюдений, тогда как дроны дают максимально точную картину на отдельных участках.

Вместе с тем спутники, в отличие от дронов, чувствительны к облачности. Тогда как аграрные беспилотники не пригодны для использования в темное время суток, во время ливня или сильного ветра.

Фото: Особенности спутников и дронов / EOS Data Analytics

Именно поэтому аграрии все чаще комбинируют те и другие. Например, спутники помогают быстро найти проблемные зоны, а дроны позволяют детально исследовать их непосредственно на месте.

Какие технологии дешевле

Для использования спутников фермеры обычно оплачивают только доступ к специализированным платформам. На них уже доступны исторические снимки, карты растительности, погодные данные и другие аналитические инструменты.

Зато для использования дронов необходимо приобрести или арендовать оборудование, а также оплатить работу операторов. К тому же чем больше площадь хозяйства, тем больше запусков беспилотника нужно осуществлять.

Соответственно, дроны могут обходиться дороже, в зависимости от условий использования.

Важно! По оценкам аналитиков Euroconsult, в течение ближайших десяти лет мировой рынок коммерческих сервисов наблюдения за Землей почти удвоится – с 4,6 до 8 миллиардов долларов.