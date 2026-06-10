Где создадут первых операторов мелиоративных систем

Пилотный проект в сфере орошения будут реализовывать на базе Белгород-Днестровского межрайонного управления водного хозяйства, сообщают в Министерстве экономики Украины. Оператор систем осушения будет работать на базе Житомирского филиала государственного учреждения "Украинские гидромелиоративные системы".

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Одесскую и Житомирскую области выбрали с учетом климатических особенностей и потенциала к хозяйственной деятельности. По замыслу правительства, именно эти регионы должны стать площадкой для отработки новой модели управления мелиоративной инфраструктурой.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства отмечают, что запуск операторов означает переход от модели, когда государство самостоятельно удерживает мелиоративные системы, к партнерству с водопользователями.

Новая модель должна привлечь инвестиции и повысить эффективность

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, пилотные операторы должны помочь эффективнее управлять инфраструктурой, привлекать средства на модернизацию и создавать условия для устойчивого развития орошения и осушения.

В министерстве также подчеркивают, что новая система учитывает вызовы изменения климата и необходимость адаптации аграрного производства к новым условиям.

Заместитель министра Ирина Овчаренко отметила, что создание операторов должно обеспечить прозрачные механизмы эксплуатации мелиоративных систем, улучшить взаимодействие между всеми водопользователями и способствовать дальнейшему развитию отрасли с учетом экологических требований.

Реформа базируется на новом законе

Введение операторов мелиоративных систем предусмотрено Законом Украины №4795-IX по совершенствованию управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности. Документ вступает в силу 21 июня 2026 года.

Во время круглого стола в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики участники обсудили этапы создания первых операторов, их взаимодействие с водопользователями и механизмы дальнейшего функционирования.

Особое внимание уделили сотрудничеству с организациями водопользователей, которые уже сегодня играют важную роль в совместном управлении мелиоративной инфраструктурой.

Правительство рассматривает пилотный запуск операторов как важный шаг для дальнейшего развития орошения и осушения в Украине в соответствии с современными потребностями аграрного сектора и европейских подходов к использованию водных ресурсов.

На Херсонщине восстанавливают орошение: в этом году добавят еще 1 тысячу гектаров

На правобережной части Херсонской области продолжается постепенное восстановление систем орошения восстановление систем орошения, которые имеют критическое значение для местного агропроизводства. Уже в этом году площади полива планируют увеличить до 5 тысяч гектаров.

По состоянию на начало июня 2026 года на правобережье Херсонщины удалось восстановить орошение на площади 4 тысячи гектаров. Об этом сообщил директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской областной военной администрации Дмитрий Юнусов.

По его словам, важным этапом восстановления инфраструктуры стал ремонт дюкера на трассе М-14 вблизи села Покровское, который провели в 2024 году. Благодаря этому удалось вернуть доступ к поливу на площади около 3 тысяч гектаров.