Де створять перших операторів меліоративних систем

Пілотний проєкт у сфері зрошення реалізовуватимуть на базі Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства, повідомляють у Міністерстві економіки України. Оператор систем осушення працюватиме на базі Житомирської філії державної установи "Українські гідромеліоративні системи".

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Одеську та Житомирську області обрали з урахуванням кліматичних особливостей і потенціалу до господарської діяльності. За задумом уряду, саме ці регіони мають стати майданчиком для відпрацювання нової моделі управління меліоративною інфраструктурою.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства наголошують, що запуск операторів означає перехід від моделі, коли держава самостійно утримує меліоративні системи, до партнерства з водокористувачами.

Нова модель має залучити інвестиції та підвищити ефективність

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, пілотні оператори повинні допомогти ефективніше управляти інфраструктурою, залучати кошти на модернізацію та створювати умови для сталого розвитку зрошення й осушення.

У міністерстві також підкреслюють, що нова система враховує виклики зміни клімату та необхідність адаптації аграрного виробництва до нових умов.

Заступниця міністра Ірина Овчаренко зазначила, що створення операторів має забезпечити прозорі механізми експлуатації меліоративних систем, покращити взаємодію між усіма водокористувачами та сприяти подальшому розвитку галузі з урахуванням екологічних вимог.

Реформа базується на новому законі

Запровадження операторів меліоративних систем передбачене Законом України №4795-IX щодо вдосконалення управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності. Документ набирає чинності 21 червня 2026 року.

Під час круглого столу в Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики учасники обговорили етапи створення перших операторів, їхню взаємодію з водокористувачами та механізми подальшого функціонування.

Окрему увагу приділили співпраці з організаціями водокористувачів, які вже сьогодні відіграють важливу роль у спільному управлінні меліоративною інфраструктурою.

Уряд розглядає пілотний запуск операторів як важливий крок для подальшого розвитку зрошення та осушення в Україні відповідно до сучасних потреб аграрного сектору та європейських підходів до використання водних ресурсів.

На Херсонщині відновлюють зрошення: цього року додадуть ще 1 тисячу гектарів

На правобережній частині Херсонської області триває поступове відновлення систем зрошення, які мають критичне значення для місцевого агровиробництва. Уже цього року площі поливу планують збільшити до 5 тисяч гектарів.

Станом на початок червня 2026 року на правобережжі Херсонщини вдалося відновити зрошення на площі 4 тисячі гектарів. Про це повідомив директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов.

За його словами, важливим етапом відновлення інфраструктури став ремонт дюкера на трасі М-14 поблизу села Покровське, який провели у 2024 році. Завдяки цьому вдалося повернути доступ до поливу на площі близько 3 тисяч гектарів.