Должны знать все: можно ли сажать елку возле дома
- Елку можно пересадить на участок, но не стоит сажать ее возле дома из-за крепкой прикорневой системы, которая может повредить фундамент и подземные коммуникации.
- Елка повышает кислотность почвы, что может негативно повлиять на другие растения.
Многие украинцы отказываются от традиционных срезанных деревьев на новогодние праздники. Вместо этого они выбирают зеленую красавицу в горшке. Ведь потом ее можно высадить на участке.
Можно ли сажать дерево рядом с домом?
Как показывает практика, елку на участок пересадить можно. Однако это нужно делать осторожно и не возле дома, сообщает 24 Канал.
Доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко говорит, что елка имеет крепкую прикорневую систему, сообщает Суспильнэ. А это, свою очередь, является опасностью для:
- фундамента;
- коммуникаций, проходящих под землей.
К тому же елка растет довольно крепкая. Она может завалиться, оборвав провода и повредив крышу.
Кроме этого, стоит учитывать, что далеко не все растения "дружат" с хвойными деревьями. Ведь этот вид повышает кислотность почвы. Такое изменение может привести к гибели многих растений. Не стоит забывать и о тени, что возникнет в результате высадки дерева, сообщает Ukr.Media.
Что еще нужно знать о елках сейчас?
Елку нельзя вырубать в лесу несанкционированно. За такие действия грозит штраф. Он увеличивается втрое во время новогодних праздников (в декабре и январе).
Кроме того, штраф можно получить за покупку елки без подтверждающих документов. Сейчас "наказание" составляет от 510 гривен до 1 700 гривен. К тому же правоохранители имеют право конфисковать вашу покупку.