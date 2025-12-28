Должны знать все: можно ли сажать елку возле дома

Многие украинцы отказываются от традиционных срезанных деревьев на новогодние праздники. Вместо этого они выбирают зеленую красавицу в горшке. Ведь потом ее можно высадить на участке.

Можно ли сажать дерево рядом с домом?

Как показывает практика, елку на участок пересадить можно. Однако это нужно делать осторожно и не возле дома, сообщает 24 Канал.

Читайте также Дешевого шоколада уже не будет: кондитеры мира массово переходят на заменители

Доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко говорит, что елка имеет крепкую прикорневую систему, сообщает Суспильнэ. А это, свою очередь, является опасностью для:

фундамента;

коммуникаций, проходящих под землей.

К тому же елка растет довольно крепкая. Она может завалиться, оборвав провода и повредив крышу.

Кроме этого, стоит учитывать, что далеко не все растения "дружат" с хвойными деревьями. Ведь этот вид повышает кислотность почвы. Такое изменение может привести к гибели многих растений. Не стоит забывать и о тени, что возникнет в результате высадки дерева, сообщает Ukr.Media.

Что еще нужно знать о елках сейчас?