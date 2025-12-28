Чи можна садити дерево поруч з будинком?
Як показує практика, ялинку на ділянку пересадити можна. Проте це потрібно робити обережно і не біля будинку, повідомляє 24 Канал.
Доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко каже, що ялинка має міцну прикореневу систему, повідомляє Суспільне. А це, своєю чергою, є небезпекою для:
- фундаменту;
- комунікацій, що проходять під землею.
До того ж ялинка росте доволі міцна. Вона може завалитись, обірвавши дроти та пошкодивши дах.
Окрім цього, варто враховувати, що далеко не всі рослини "дружать" з хвойними деревами. Адже цей вид підвищує кислотність ґрунту. Така зміна може призвести до загибелі багатьох рослин. Не варто забувати і про тінь, що виникне внаслідок висадки дерева, повідомляє Ukr.Media.
Що ще потрібно знати про ялинки зараз?
Ялинку не можна вирубувати в лісі несанкціоновано. За такі дії загрожує штраф. Він збільшується втричі під час новорічних свят (у грудні та січні)
Окрім того, штраф можна отримати за купівлю ялинки без підтверджувальних документів. Наразі "покарання" складає від 510 гривень до 1 700 гривень. До того ж правоохоронці мають право конфіскувати вашу покупку.