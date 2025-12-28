Чи можна садити дерево поруч з будинком?

Як показує практика, ялинку на ділянку пересадити можна. Проте це потрібно робити обережно і не біля будинку, повідомляє 24 Канал.

Доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко каже, що ялинка має міцну прикореневу систему, повідомляє Суспільне. А це, своєю чергою, є небезпекою для:

фундаменту;

комунікацій, що проходять під землею.

До того ж ялинка росте доволі міцна. Вона може завалитись, обірвавши дроти та пошкодивши дах.

Окрім цього, варто враховувати, що далеко не всі рослини "дружать" з хвойними деревами. Адже цей вид підвищує кислотність ґрунту. Така зміна може призвести до загибелі багатьох рослин. Не варто забувати і про тінь, що виникне внаслідок висадки дерева, повідомляє Ukr.Media.

Що ще потрібно знати про ялинки зараз?