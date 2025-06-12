ЕС вводит новые таможенные тарифы на агропродукцию и удобрения из России и Беларуси с 1 июля

В ЕС решили изменить существующие тарифы на импорт агропродукции из России и Беларуси. Также новые пошлины будут касаться и импорта удобрений.

ЕС меняет пошлины

Совет министров Европейского Союза по вопросам юстиции и внутренних дел, который проходит в Люксембурге, принял решение о введении новых тарифов на импорт в ЕС сельскохозяйственной продукции и удобрений, произведенных в России и Беларуси, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Совет ЕС принял сегодня новые тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары и удобрения. Они вступят в силу с 1 июля,

– говорится в издании.

Ранее комитет Европарламента по международной торговле поддержал предложение Еврокомиссии и Совета ЕС об увеличении на 50% тарифов на импорт определенных сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси.

Важно! Так, под новые тарифы подпадают сахар, уксус, мука и корм для животных. На удобрения, импортируемых из России и Беларуси, введут тариф в 6,5%, а также дополнительно – таможенный сбор в 40 – 45 евро за тонну на период 2025 – 2026 годов. Ожидается, что такой таможенный сбор на российские и белорусские удобрения возрастет до 430 евро за тонну до 2028 года.