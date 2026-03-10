Суда с рисом и мясом застряли: действительно ли в Дубае дефицит продуктов

Война на Ближнем Востоке начала влиять на поставки пищевых продуктов в страны Персидского залива. Из-за проблем с перевозками в Ормузском проливе часть грузов с продовольствием задерживается или меняет маршруты.

Образовался ли продовольственный кризис в ОАЭ?

Война на Ближнем Востоке начала создавать проблемы для поставок продовольствия в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Bloomberg. Страна импортирует около 90 процентов пищевых продуктов, поэтому любые перебои в логистике быстро ощущаются на рынке.

Смотрите также Что неизбежно подорожает: как изменятся цены на продукты в марте

Например, в японском ресторане одного из пятизвездочных отелей Дубая сообщили, что имеют достаточные запасы замороженной рыбы для суши. В то же время регулярные поставки свежей продукции пока прекратились, и пока неизвестно, когда они возобновятся.

Несмотря на это полки супермаркетов остаются заполненными. Продуктовые компании используют логистические схемы, отработанные во время пандемии и наводнений 2024 года. Часть грузов теперь доставляют альтернативными маршрутами – самолетом или наземным транспортом.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов уверяет, что страна имеет стратегические запасы продуктов, которых хватит на несколько месяцев, и одновременно контролирует цены на рынке.

С какими проблемами столкнулся Дубай?

Основная проблема связана с нарушением судоходства через Ормузский пролив – ключевой маршрут между Персидским заливом и Аравийским морем. Через этот путь проходит значительная часть мировых перевозок, включая поставки продовольствия.

В частности, задерживаются грузы с индийским рисом, австралийским мясом и индонезийским кофе. Некоторые суда вынуждены менять маршруты или ждать в портах.

Крупные торговые компании уже начали перестраивать логистику. Например, ритейлер Lulu организовал грузовые авиарейсы для доставки мяса, фруктов и овощей из Индии. Также планируются дополнительные рейсы из Южной Африки, Шри-Ланки и Кении. Каждый самолет перевозит не менее 80 тонн продукции.

Кроме того, компания отправила из Мумбаи грузовое судно с примерно 500 контейнерами основных продуктов, в частности риса.

Проблемы коснулись и других поставщиков. Индийские экспортеры сообщают, что примерно 400 тысяч тонн басмати задержались в портах или в море из-за сложностей с отправкой судов в регион. Австралийские экспортеры также приостановили некоторые поставки скота в страны Ближнего Востока из-за рисков для судоходства.

Обратите внимание! В то же время Иран, который является одним из главных поставщиков свежих овощей и фруктов в Объединенные Арабские Эмираты, временно запретил экспорт продовольствия.

В ОАЭ говорят, что контролируют ситуацию

Несмотря на это власти страны уверяют, что ситуация остается контролируемой. По словам министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллы бин Тука аль-Марри, стратегических запасов основных продуктов хватит примерно на 4–6 месяцев.

Кроме того, страна имеет альтернативные маршруты поставок и может быстро диверсифицировать импорт.

Часть продовольствия производят и внутри страны. Например, компании, работающие с высокотехнологичными теплицами, продолжают выращивать овощи в условиях пустыни.

Эксперты отмечают, что если перебои продлятся несколько недель, рынок сможет адаптироваться. Однако долговременное блокирование ключевых торговых путей может привести к росту затрат на логистику и повышению цен на продукты питания.

В Дубае осталось свежих продуктов на 10 дней: война нарушила логистические цепочки